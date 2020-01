Brightlock, pour déverrouiller sa porte d’entrée avec le flash de son smartphone

Les serrures connectées ont le vent en poupe depuis quelques années, mais au CES 2020, elles sont partout. Et elles innovent. Avec des clefs NFC, avec un lecteur d'empreinte digitale et désormais, avec Brightlock, la porte d'entrée s'ouvre avec le flash du smartphone.

Les serrures connectées sont partout au CES 2020. Netatmo et Kwikset, notamment, ont dévoilé deux nouveaux modèles très novateurs dans la mesure où ils proposent des méthodes de verrouillage/déverrouillage jusqu’alors non utilisées. En voici aujourd’hui une supplémentaire. Brightlock utilise le flash de votre smartphone pour vous authentifier, et vous laisser entrer le cas échéant. Une solution pensée et conçue principalement pour les entreprises, avec des composants matériel, logiciel et cloud.

Brightlock, une serrure connectée qui réagit au flash de votre smartphone

Cela permet aux entreprises et aux employés de se débarrasser des clefs, et ainsi de simplifier considérablement la gestion des accès aux salles et entrepôts, de réduire les coûts et d’offrir un meilleur contrôler des accès aux infrastructures. Sur son stand, la société française Havr enchaine les démonstrations. Brightlock ouvre la serrure avec un smartphone via LiFi. Une fois la lumière projetée sur le cylindre, le mécanisme s’actionne et la porte s’ouvre. Selon le fabricant, l’utilisation du LiFi est très sécurisée, les forces armées française et britannique y ont d’ailleurs très souvent recours.

pour une gestion des entrées/sorties très simple et rapide

L’installation est extrêmement simple dans la mesure où le cylindre Brightlock est standard. Il suffit de replacer l’existant dans la serrure. Pour ce faire, un tournevis et quelques minutes suffisent. Havr a développé son protocole de communication LiFi propriétaire et travaillé avec Thirard, fabricant de serrure reconnu. La gestion des accès, quant à elle, se faisait directement depuis le smartphone de l’administrateur. Il est possible de donner l’autorisation par SMS, email ou via l’application dédiée. Les utilisateurs autorisés peuvent aussi partager leur accès s’ils doivent laisser entrer un fournisseur ou un client, pour une certaine plage horaire. Il est aussi possible de visualiser en temps réel les entrées/sorties. Et une fonctionnalité de détection d’intrusion est aussi de la partie.