Brevet : Apple décrit un système de passeport et permis de conduire numériques sur l’iPhone

Le smartphone n'est plus aujourd'hui un simple gadget. C'est une véritable extension de nous-mêmes. Certains ne s'en séparent jamais. Il est donc logique d'imaginer qu'on puisse lui confier encore davantage d'informations.

Nous emmenons aujourd’hui nos smartphones partout avec nous. Ce qui en fait l’accessoire parfait pour stocker certains documents et papiers importants, comme des cartes de paiement, de fidélité, des billets (train, avion, etc) et autre. Cela étant dit, il semblerait que Apple voit plus loin dans le futur en imaginant que l’iPhone pourrait venir remplacer des documents plus importants encore comme nos passeport ou permis de conduire.

Apple imagine que l’iPhone puisse attester de notre identité

Dans un brevet découvert récemment par AppleInsider, on peut lire la chose suivante : “un appareil implémentant un système pour effectuer une vérification d’identité inclut au moins un processeur configuré pour recevoir la demande de vérification en prenant en compte certaines informations pour identifier l’utilisateur d’un appareil, la demande de vérification signée par un serveur basée sur la vérification des informations d’un fournisseur tiers et la demande en elle-même, spécifique à l’appareil.”

Bien que l’idée soit intéressante et assez prometteuse, l’idée de mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit souvent, n’est pas nécessairement la meilleure. Perdre son téléphone reviendrait alors à ne plus avoir accès à ces documents en question. Cela étant dit, les versions physique et numérique de nos cartes d’identité et autre permis de conduire pourraient tout à fait coexister. Ainsi, en voyage à l’étranger, vous pourriez garder vos documents papier en sécurité dans le coffre de votre chambre d’hôtel et partir vous promener avec la version numérique dans votre téléphone, au cas où les autorités souhaiteraient vérifier votre identité.

Une idée qui serait très délicate à implémenter

La vice-présidente de Apple Pay, Jennifer Bailey, déclarait que c’était une piste explorée par le géant américain mais que la barrière juridique était importante. Les gouvernements doivent par exemple pouvoir s’assurer de l’authenticité de ces documents numériques. Cela étant dit, l’idée d’un téléphone qui renfermerait notre identité n’est pas nouvelle. Le Royaume-Uni permet par exemple de stocker son permis de conduire dans l’Apple Wallet.