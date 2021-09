Brendan Greene prend son indépendance avec Playerunknown Productions

Krafton conserve une participation minoritaire au capital du studio Playerunknown Productions malgré le départ de Brendan Greene.

Contrairement à ce qui peut être dit ici et là, Playerunknown Productions n’est pas une nouvelle structure. C’est le nouveau nom de la division PUBG Special Projects basée à Amsterdam, aux Pays-Bas, depuis plus de deux ans. Affiliée par le passé à Krafton et PUBG Studio (anciennement PUBG Corporation et Ginno Games), celle-ci est désormais totalement indépendante et dirigée exclusivement par Brendan Greene, le père des Battle Royale.

“Je suis tellement reconnaissant à tout le monde chez PUBG et Krafton de m’avoir donné ma chance et pour les opportunités qu’ils m’ont offertes au cours des quatre dernières années. J’ai désormais hâte de franchir la prochaine étape de mon voyage pour créer le genre d’expérience que j’ai envisagé pendant des années. Encore une fois, je suis reconnaissant à tout le monde chez Krafton pour avoir soutenu mes projets, et j’aurai plus à révéler sur notre projet à une date ultérieure“, a fait savoir Brendan Greene.

Prologue, un projet toujours en cours de développement ?

Dévoilé en 2019, Prologue est le nom de code du premier jeu de Playerunknow Productions. Sauf que depuis son annonce, le silence est totale. Ce qui est certain, c’est que Brendan Greene veut passer à autre chose que le Bataille Royale, un genre de jeu sur lequel il travaillait depuis le mod DayZ Battle Royale pour Arma 2 qui a inspiré PUBG. Avec son équipe, il veut se concentrer sur “l’exploration de systèmes nécessaires pour permettre la réalisation de jeux à grande échelle avec un monde ouvert”.