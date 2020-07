Brawlhalla se prépare à arriver sur iOS et Android

Ubisoft date la sortie de Brawlhalla sur les smartphones et les tablettes.

Le jeu de combat épique et free-to-play de Blue Mammoth Games (Ubisoft) à la sauce Super Smash Bros sera disponible le 6 août prochain sur l’App Store et le Google Play Store (un skin gratuit est offert pour ceux qui se sont préenregistrés) avec du cross-play. D’ores et déjà jouable sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, Brawlhalla a jusqu’ici attiré plus de 40 millions de joueurs. Dans ce titre totalement loufoque, il est possible d’incarner pas moins d’une cinquantaine de personnages uniques, dont Jaeyun, Rayman, Shovel Knight, Finn et Jake de la licence Adventure Time ou encore Incassable, Quad et Inferno, des aliens issus du dessin animé Ben 10, dans des modes solo, coopération en ligne ou des compétitions locales.

Un trailer pour Brawlhalla sur iOS et Android

Pour mémoire, les versions iOS et Android de Brawlhalla avaient été annoncées en novembre 2019 par l’éditeur français Ubisoft.