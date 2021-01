Bravia Core, le service SVOD/VOD de Sony avec la technologie Pure Stream

Fruit d’une collaboration avec Sony Pictures Entertainment, Bravia Core sera la première plateforme de streaming à proposer des films en 4K UHD et IMAX Enhanced.

Destiné uniquement aux nouveaux téléviseurs Bravia XR du constructeur japonais pour le moment, le nouveau service de streaming Bravia Core représente le point de convergence entre le divertissement et la technologie, avec pour mission de valoriser une sélection des derniers films premium (Jumanji : The Next Level, Spider-Man : Far From Home, Venom, Bloodshot) et grands classiques (Taxi Driver, Grown Ups, Life, The Shallows, Elysium) de Sony Pictures Entertainment en qualité HDR jusqu’à 4K UHD voire même IMAX Enhanced pour les cinéphiles qui veulent retrouver l’ambiance des salles obscures.

Pour ne pas souffrir de soucis d’encodage et proposer une qualité équivalente à celle des Blu-ray 4K UHD, presque sans perte et avec un débit allant jusqu’à 80 Mbps, Sony a élaboré sa propre technologie baptisée Pure Stream. La plateforme Bravia Core de Sony devrait d’ailleurs être un savoureux mélange entre vidéo à la demande par abonnement (SVOD) et vidéo à la demande avec paiement à l’acte (VOD) afin de ne pas se mettre à dos la chronologie des médias en France. A noter que plusieurs films seront disponibles gratuitement.

Bravia Core : un studio de cinéma à la maison