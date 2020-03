Bravely Default 2 paraîtra en 2020 en exclusivité sur Switch

Square Enix dévoile une nouvelle bande-annonce de Bravely Default 2 avec les nouveaux héros.

Révélé durant les Game Awards 2019, Bravely Default 2 sur la console hybride de Nintendo sera toujours développé par Claytechworks et produit par la Team Asano (Bravely Default, Octopath Traveler). Le nouvel opus de la célèbre saga de l’éditeur nippon Square Enix introduira un nouveau monde (Excillant) où réside cinq royaumes, une nouvelle histoire et surtout de nouveaux héros de lumière, qui sont Seth (un marin), Gloria de Musa (une princesse), Adèle (une exploratrice) et Elvis (un explorateur). La direction artistique est toujours aussi bluffante et se marie à la perfection avec la 3D qui est au coeur de l’expérience. Le système de changement de classe et les combats au tour par tour seront toujours présents, avec les phases stratégiques offensives (Brave) et défensives (Default).

Un trailer pour Bravely Default 2 et une démo

Bien qu’attendu pour le courant de l’année sur Nintendo Switch, une démo de Bravely Default 2 est actuellement disponible sur l’eShop et pèse 2,3 Go. Un sondage à la fin de celle-ci permet aux développeurs de récolter les avis des joueurs du monde entier afin d’améliorer cet épisode, notamment la difficulté. A noter que le compositeur Revo (Sound Horizon, Linked Horizon) s’occupera de la bande-son de cette suite pour le plus grand bonheur des fans.