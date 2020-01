Brave : plus de 370 000 éditeurs sont inscrits au programme de rémunération du navigateur

Le concept de Brave séduit non seulement les utilisateurs, mais également la presse et les créateurs de contenus comme le montre le nouveau palier atteint par le navigateur.

Brendan Eich, informaticien et créateur du langage JavaScript, est à l’initiative du projet en source ouverte Brave, un navigateur lancé en 2016 qui bloque les pubs et les traqueurs et offre la possibilité de rémunérer des sites web de deux façons : soit en regardant jusqu’à 5 contenus publicitaires chaque jour sur un site au choix de l’utilisateur, soit en procédant à des micro-paiements. Avec 10 millions d’utilisateurs actifs au mois de décembre 2019, le navigateur est de plus en plus populaire. Brendan Eich explique le succès du logiciel pour sa prise de position contre le “capitalisme de surveillance” qui récolte des données à l’insu des utilisateurs puis les monnaye. Depuis le lancement de la version 1.0 en novembre dernier, le navigateur connaît une croissance du nombre d’utilisateurs de l’ordre de 19%.

Un nombre croissant d’éditeurs

Dans le même temps, les créateurs (YouTube, Twitter, Twitch, Vimeo) et éditeurs qui ont rejoint le programme de rémunération de la plateforme sont passés de 28 000 en janvier 2019 à 370 400 au moment de la rédaction de cet article si on se fie au site BATGrowth. Ils étaient 351 000 en décembre. Car en plus d’être rapide et de protéger ses utilisateurs, Brave a opté pour un modèle économique qui établit un compromis entre agression publicitaire constante et rémunération de la presse. Le BAT reste une initiative très singulière en ligne qui permet de rémunérer l’attention des utilisateurs, dans un système où chaque partie est gagnante (utilisateur, éditeur, annonceur).

Soutenir les médias indépendants

Le pari de Brendan Eich est donc réussi. Si les principes et le fonctionnement de Brave vous plaisent, vous pouvez télécharger gratuitement le navigateur sur votre ordinateur ou votre smartphone depuis la page Brave.com. En utilisant Brave, vous pourrez choisir de soutenir Begeek, qui nous le rappelons, est un média 100% indépendant.

Télécharger Brave En utilisant Brave, vous pourrez choisir de soutenir Begeek.fr, qui nous le rappelons, est un média 100% indépendant. Voir l’offre