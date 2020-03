Brave : il est désormais possible de dépenser des BAT auprès d’ONG et de partenaires commerciaux

La navigateur respectueux de la vie privée a mis en place un innovant système de rémunération qui s'appuie sur la blockchain. Au départ pensé pour rémunérer la presse, il peut également aider à soutenir des œuvres caritatives.

Lancé par Brendan Eich, créateur de JavaScript et directeur de la technologie de la Mozilla Corporation de sa création en 2005 jusqu’à 2014 où il devint P.-D.G., Brave est un navigateur alternatif qui se veut différent de l’offre classique proposée par le duopole Google Chrome/Firefox. Il a l’ambition d’être aussi rapide que le premier et aussi centré sur la protection de la vie privée que le second, notamment à travers le blocage par défaut des cookies (publicités en option) et l’utilisation des versions HTTPS des sites Internet via l’extension HTTPS Everywhere de l’Electronic Frontier Foundation. Brave a opté pour un modèle économique qui établit un compromis entre agression publicitaire constante et rémunération de la presse : à travers l’accumulation de BAT, Basic Attention Token, l’utilisateur peut à tout moment décider soutenir ses créateurs (YouTube, Twitch) et éditeurs (Begeek, nos confrères de 24matins) favoris à travers le programme Brave Publishers.

De plus en plus d’éditeurs et créateurs de contenus

De 28 000 en janvier 2019 à 462 769 au moment de la rédaction de cet article, ils sont de plus en plus nombreux à s’inscrire dans ce système où chaque partie est gagnante (utilisateur, éditeur, annonceur). En donnant le choix à l’utilisateur de regarder volontairement des publicités, le navigateur offre à ce dernier la possibilité de soutenir les différents éditeurs et créateurs qui lui tiennent à cœur. Avec 12 millions d’utilisateurs mensuels actifs, les inscrits au programme Brave Rewars sont de plus en plus systématiquement rémunérés.

Soutenir des ONG ou s’offrir des cartes cadeaux

Dans un communiqué de presse, Brendan Eich annonce un partenariat avec TAP, qui permet aux possesseurs de BAT aux États-Unis d’échanger la valeur pour les voyages, l’hôtellerie et la vente au détail avec plus de 250 000 marchands participant au réseau, grâce à des carte-cadeaux. Celles-ci sont valables auprès de American Airlines, Delta, Hotels.com et Uber, des marques de restauration telles que Starbucks, Domino’s et Applebee’s, des “partenaires de divertissement” comme Xbox, Playstation, Hulu et HBO et des marques de vente au détail dont Amazon, Apple, Target, Walmart et bien d’autres.

Mais au-delà de l’intérêt personnel purement commercial, le réseau TAP permettra également de soutenir l’action d’ONG et de contribuer à la Croix-Rouge, à Habitat pour l’humanité, au Fonds mondial pour la nature et à plus d’un millier de causes caritatives. Il sera possible d’en profiter sous 6 à 8 semaines avec la version de bureau du navigateur.

Télécharger Brave

Si les principes et le fonctionnement de Brave vous plaisent, vous pouvez télécharger gratuitement le navigateur sur votre ordinateur ou votre ordinateur depuis la page Brave.com. En utilisant Brave, vous pourrez choisir de soutenir Begeek, qui nous le rappelons, est un média 100% indépendant.