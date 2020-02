Brave et The Internet Archive s’associent pour un web sans “Erreur 404”

En plus de défendre la vie privée et la presse en ligne, le navigateur s'attaque maintenant à résoudre un problème qui affecte le web depuis ses débuts : des pages absentes ou sans redirection.

Brave est un navigateur de plus en plus populaire, malgré le défi immense à relever de faire concurrence aux ténors du milieu que sont Google Chrome, Firefox et Safari (et dans une moindre mesure Opera et Internet Explorer/Edge). Pour réussir à accomplir cette mission, il s’est doté d’une communication axée sur la défense de la vie privée. Lancé en 2016 au moment du scandale Cambridge Analytica qui touchait Facebook, il fut loué pour le recours systématique à l’extension HTTPS Everywhere de l’Electronic Frontier Foundation et le blocage automatique des publicités, et plus tard des cookies tiers. Mais pour aller plus loin que les autres navigateurs du même acabit, et pousser plus en avant ses arguments que le seul avantage de la vitesse du chargement des pages web, il se pose également en défenseur de la presse en ligne avec l’introduction du BAT, une crypto-monnaie qui permet de rémunérer le site de son choix en échange d’un peu de temps de cerveau à regarder une publicité.

Un partenariat avec The Internet Archive

Ce programme nommé Brave Rewards, disponible aussi bien sur iOS que sur Android et sur nos ordinateurs de bureau, est de plus en plus populaire. Il est passé de 28 000 en janvier 2019 à 370 400 un an plus tard, et compte au moment de la rédaction de cet article 429 733 éditeurs et créateurs de contenu. Mais aujourd’hui, Brave rajoute une nouvelle corde à son arc grâce à une collaboration avec The Wayback Machine, un outil de The Internet Archive qui permet de consulter des pages web aujourd’hui inexistantes.

Au tour de l’erreur 404 de disparaître

Wikipedia fait une utilisation intensive de l’outil pour offrir des sources à ses articles ; The Wayback Machine permet de renvoyer l’utilisateur vers une page aujourd’hui inexistante, soit parce qu’elle a été effacée, déplacée ou parce que le site web a cessé d’exister. Pour résoudre la fameuse “Erreur 404”, lorsqu’un utilisateur est confronté à un contenu inexistant, Brave redirigera désormais ses utilisateurs vers une page archivée hébergée sur The Wayback Machine. Une solution innovante et un vrai plus pour la navigation. Sur son blog, The Internet Archive explique : “Au cours des 23 dernières années, The Wayback Machine a archivé plus de 900 milliards de URL, et plus de 400 milliards de pages Web, et ajoute chaque jour plusieurs centaines de millions d’URL” ce qui fait que les chances soit grandes de pouvoir vous permettre de consulter un contenu inexistant. Des extensions offrant la même fonctionnalités sont disponibles sur Firefox, Google Chrome et Safari.