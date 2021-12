Bowers & Wilkins lance une nouvelle version de son enceinte Zeppelin, avec prise en charge du streaming

Bowers & Wilkins dévoile une nouvelle version de son enceinte Zeppelin. Même design mais des fonctionnalités résolument modernes.

L’une des enceintes les plus emblématiques de Bowers & Wilkins est très probablement l’enceinte Zeppelin. En forme de… Zeppelin, évidemment, l’accessoire a eu droit à un certain nombre de variantes au fil des années, mais sa forme générale et son design sont restés identiques. Ainsi, lorsque les docks pour iPod étaient populaires, la marque avait commercialisé une version de son enceinte avec un dock pour iPod.

Cela étant dit, celles et ceux qui seraient nostalgiques à la vue de ce design culte et qui aimeraient y voir une touche de modernité sont aujourd’hui servis. En effet, Bowers & Wilkins annonçait tout récemment la commercialisation de la dernière itération en date de son enceinte, un modèle tout simplement baptisé Zeppelin. Au premier regard, cette enceinte ressemble énormément à ses prédécesseurs, mais modernité oblige, celles-ci disposent de plusieurs fonctionnalités tout à fait actuelles.

Même design mais des fonctionnalités résolument modernes

Par exemple, cette nouvelle enceinte Bowers & Wilkins Zeppelin intègre désormais un port USB-C pour ses mises à jour, notamment. Elle est aussi tout à fait compatible avec divers protocoles sans fil comme Apple AirPlay 2, Spotify Connect et la technologie audio Bluetooth aptX Adaptive. Le Zeppelin nouveau intègre aussi nativement un grand nombre de services de streaming comme Tidal, Deezer, Qobuz, Soundcloud et TunIn, accessibles via l’application mobile dédiée.

Côté technique, la Bowers & Wilkins Zeppelin utilise une paire de tweeters double dôme découplés, des drivers 90 mm et un subwoofer de 150 mm monté au centre de l’enceinte. Cette nouvelle génération du Zeppelin de B&W est proposée au tarif public de 799 €, un tarif très élevé, mais qui peut se justifier de par l’ajout de ces nouvelles fonctionnalités et ses spécifications revues à la hausse. Si vous êtes intéressé(e), direction le site officiel de Bowers & Wilkins.