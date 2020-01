Bouygues Telecom lance son nouveau modem Bbox Fibre avec le Wi-Fi 6

Bouygues Telecom dévoile un tout nouveau modem, certifié Wi-Fi 6, destiné à ses clients Fibre uniquement. Le nouveau modem prend de la hauteur pour offrir un Wi-Fi puissant, capable de couvrir toute la maison.

Bouygues Telecom a donc sorti une nouvelle box à destination de ses abonnés Fibre. Le design change radicalement des autres box Internet qui étaient beaucoup plus plates. L’intérêt ici et la justification du design, c’est de pouvoir optimiser le Wi-Fi. En effet, il s’agit de leur première box à intégrer le Wi-Fi 6 et à proposer 8 antennes à l’intérieur. Après la Xbox One Series X, la mode est aux produits en hauteur ?

Côté fonctionnalité, on va retrouver un écran en façade du nouveau modem Bbox Fibre qui s’allume lorsqu’on passe la main devant. Il permet d’accéder aux fonctionnalités grâce à une molette pour afficher : réglages, diagnostic, contrôle parental, etc. Il est également possible de faire apparaître un QR code qu’il suffit de flasher pour se connecter automatiquement au réseau Wi-Fi. Une fonctionnalité qu’on ne retrouvait jusqu’à présent que sur les smartphones et qui sera pratique pour partager sa connexion avec ses amis sans donner le mot de passe. En plus de la molette, on va retrouver 2 boutons pour synchroniser et activer/désactiver le Wi-Fi. Si la box intègre le dernier standard Wi-Fi, on retrouve tout de même 4 ports RJ45 pour se connecter en filaire (1 Gb/s), un port 10 Gb/s, un port RJ11 pour le téléphone ainsi que 2 ports USB 3. Le modem Fibre Wi-fi 6 n’offre donc pas une révolution à la manière de la Delta de Free. Il reste sobre et efficace dans ces fonctions.

Disponibilité :

Le nouveau modem Bbox Fibre sera proposé dès la fin janvier avec l’offre Ultym Fibre, disponible au prix de 24,99€/mois la première année (avec engagement d’un an), puis 41,99€/mois les suivantes…