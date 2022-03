Boss Fight Entertainment, la nouvelle acquisition de Netflix

La plateforme de streaming Netflix continue d'investir dans le jeu vidéo sur mobile avec Boss Fight Entertainment, un spécialiste du genre free-to-play.

Basée au Texas, l’équipe de Boss Fight Entertainment va continuer d’opérer à partir de ses studios actuels d’Allen (Dallas), d’Austin et de Seattle avec pour mission de créer une grande variété de jeux originaux délicieux et profondément engageants, sans publicité ni achat in-app : “Grâce à des partenariats avec des développeurs du monde entier, à l’embauche des meilleurs talents et à des acquisitions comme celle-ci, nous espérons construire un studio de jeux de classe mondiale. La grande expérience de ce studio dans la création de jeux à succès dans différents genres contribuera à accélérer notre capacité à fournir aux membres de Netflix des jeux de qualité, où qu’ils veuillent y jouer.”

Today, we’re excited to announce that Boss Fight Entertainment is joining Netflix! https://t.co/6CWZWDNGqe — Boss Fight (@BossFightEnt) March 24, 2022

Un troisième studio de jeu vidéo pour Netflix

“Notre mission est d’apporter des expériences de jeu simples, belles et amusantes à nos joueurs, où qu’ils veuillent jouer“, ont déclaré David Rippy (PDG), Bill Jackson (CCO) et Scott Winsett (COO), les fondateurs de Boss Fight Entertainment. “L’engagement de Netflix à proposer des jeux sans publicité dans le cadre des abonnements des membres permet aux développeurs de jeux comme nous de se concentrer sur la création d’un jeu délicieux sans se soucier de la monétisation. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de les rejoindre à ce stade précoce, car nous continuerons à faire ce que nous aimons faire tout en contribuant à façonner ensemble l’avenir des jeux.“