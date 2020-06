Bose travaillerait sur une version gaming de son casque QC35 II

Il existe aujourd'hui des centaines, des milliers de références de casques. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets et tous les budgets. Certains sont évidemment plus qualitatifs que d'autres. Le Bose QC35 II est une valeur sûre...

Tous les casques audio ne se valent. Vous avez peut-être remarqué que certains sont conçus pour le sport, avec une résistance accrue à l’eau notamment, d’autres pour le gaming avec des fonctionnalités dédiées aux jeu vidéo. D’autres encore pour la pure qualité du son, avec une fidélité exemplaire. Cela étant dit, les casque pensés et conçue pour une utilisation précise font très souvent des compromis sur d’autres segments.

Bose travaillerait-il sur une version gaming de son casque QC35 II ?

La bonne nouvelle, si vous êtes fan du Bose QC35 II, c’est qu’il semblerait que la marque travaille actuellement sur une version “gaming” de ce QC35 II. C’est en tous les cas ce que suggère une analyse de l’APK de l’application Bose Connect réalisée par les équipes de 9to5Google. Certaines chaînes de caractère font directement référence au gaming. Faut-il donc s’attendre à un tout nouveau casque ou à quelque chose d’autre, autour du gaming, pour le QC35 II ?

C’est ce que suggère le code de l’application Bose Connect

Il semblerait qu’il faille plutôt se préparer à la seconde option. En effet, il ne s’agirait pas là d’une “nouvelle” version du QC35 II à proprement parler. Les références découvertes dans le code semblent plutôt suggérer que Bose prépare un accessoire microphone séparé qui pourrait venir se fixer sur le casque. Mais la chose se complique rapidement. Si l’on plonge plus profondément dans le code en question, on trouve clairement la référence “Bose WC35 II Gaming Headset”. Typiquement, une référence à un casque complet, donc. Difficile d’imaginer comment un simple microphone à fixer pourrait transformer un casque en casque gaming, fut-il le QC35 II, mais voilà en tous les cas une rumeur intéressante pour les fans de la marque et de gaming. Espérons qu’une annonce officielle soit faite d’ici peu.