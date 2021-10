Bose SoundLink Flex, nouvelle enceinte durable et résistante à l’eau

Bose lance sa nouvelle enceinte SoundLink Flex, une enceinte baroudeuse plutôt résistante et complète.

Pouvoir profiter de la fraîcheur de la piscine pendant l’été avec une boisson bien fraîche est un bon moyen de se détendre. Avoir de la bonne musique en fond, c’est un peu comme la cerise sur le gâteau. Si vous recherchez une enceinte que vous pouvez emmener avec vous à la piscine ou à la plage, alors la nouvelle Bose SoundLink Flex pourrait vous intéresser.

Bose lance sa nouvelle enceinte SoundLink Flex

L’entreprise étasunienne vient d’officialiser cette nouvelle enceinte dans sa gamme des enceintes portables solides et résistantes. Celle-ci dispose d’un arrière en silicone et d’une grille en métal qui, selon le fabricant, permettra de protéger l’appareil des éventuels coups et autres chutes. La Bose SoundLink Flex est même certifiée IP67, ce qui la rend résistante à l’eau. Bose affirme même que l’enceinte flotte si elle doit tomber à l’eau.

Une enceinte baroudeuse plutôt résistante et complète

Cela étant dit, la certification IP67 signifie aussi qu’elle n’est pas conçue pour flotter dans la piscine à vos côtés pendant que vous vous prélassez. Elle pourra, certes, encaisser un petit plongeon ou deux mais vous devrez la sortir de l’eau aussi vite que possible. La marque met aussi en avant le fait que l’enceinte a été conçue pour résister à la lumière ultraviolette, elle ne devrait donc pas souffrir d’être exposée à la lumière directe du soleil.

La Bose SoundLink Flex dispose aussi d’un transducteur sur mesure censé délivrer “des basses que vous pourrez ressentir dans votre poitrine” ainsi qu’une clarté plus élevée. L’utilisation du processeur de traitement signal numérique de Bose diminuera quant à elle la distorsion. L’enceinte offre aussi une connectivité Bluetooth et peut se connecter jusqu’à un maximum de huit appareils, pour une autonomie d’environ 12 heures. La Bose SoundLink Flex est d’ores-et-déjà disponible aux États-Unis, proposée au tarif public de 149 $. Pas de date de sortie ni de prix encore connus pour la France. À suivre !