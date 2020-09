Bose dévoile une nouvelle version de ses Bose Sleepbuds

Si l'on connaît Bose pour ses produits audio de grande qualité, la marque s'était aussi lancé sur un segment un peu plus "de niche", celui du sommeil. Elle revient aujourd'hui avec une nouvelle version de ses Bose Sleepbuds.

Il y a plusieurs années, Bose dévoilait des écouteurs un peu particuliers, les Sleepbuds. Contrairement à des écouteurs traditionnels, les Sleepbuds étaient conçus pour être portés pendant que l’on dort, d’où leur nom d’ailleurs. Ceux-ci avaient été pensés et conçus pour aider à masquer les bruits ambiants tout en offrant un contenu relaxant censé permettre à son porteur de passer une bonne nuit de sommeil. Aujourd’hui, la marque revient avec un deuxième modèle.

Bose dévoile ses écouteurs Bose Sleepbuds II

L’idée des écouteurs Bose Sleepbuds était très bonne. Malheureusement, des soucis d’autonomie avaient finalement conduit l’entreprise à cesser leur commercialisation. La marque n’a pas oublié son projet. Elle revient aujourd’hui avec un nouveau modèle, sobrement baptisé Sleepbuds II. Au menu notamment, un certain nombre d’améliorations par rapport à son prédécesseur.

On commencera par citer le plus visible, à savoir un design légèrement repensé. Les écouteurs sont désormais profonds de seulement 6,35 mm. Autrement dit, l’utilisateur peut les porter en dormant sans éprouver de gêne particulière et ce même s’il dort sur le côté. Un nouveau revêtement fait aussi son apparition, pour limiter au maximum les bruits parasites qui pourraient survenir avec le frottement contre l’oreiller. L’antenne, quant à elle, a été améliorée, elle devrait offrir une meilleure connexion Bluetooth.

Pour vous faire passer de bonnes nuits de sommeil

Bose a aussi, évidemment, corrigé les problèmes de batterie. Ses Bose Sleepbuds II offrent désormais jusqu’à 10 heures d’autonomie. Il y a aussi nombre de nouveaux contenus audio, parmi lesquels 14 pistes pour masquer le bruit, 15 sons nature et 10 “tranquillité”. Autrement dit, vous aurez de quoi choisir ce qui vous convient le mieux pour vous endormir dans le plus grand des calmes et pour passer une bonne nuit de sommeil.

Si vous êtes intéressé(e), sachez que ces écouteurs Bose Sleepbuds II ne sont pas donnés. Ils sont proposés au tarif indicatif de 269,95€. Direction le site officiel de Bose pour précommander. Vos nuits ne seront assurément plus pareilles.