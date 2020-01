Bosch réinvente le pare-soleil : yeux protégés et la route reste visible

Bien que les voitures autonomes commencent à arriver sur nos routes, il y a encore de nombreux axes d'amélioration à envisager, et pas uniquement en ce qui concerne la conduite. Bosch dévoile par exemple ce que pourrait être le pare-soleil de demain.

Que l’on conduise ou non la voiture, que l’on soit à l’avant à la place du conducteur ou du passager, on est toujours trop facilement gêné par le soleil, quand il y en a évidemment. Il faut alors descendre le pare-soleil pour se protéger un peu, et sacrifier ainsi une bonne partie de son champ de vision. Des ingénieurs chez Bosch dévoilent aujourd’hui une nouvelle vision de ce pare-soleil, une version qui n’empêche plus de voir la route…

Bosch dévoile un nouveau genre de pare-soleil

Dès lors que le soleil est bas dans le ciel, en début ou en fin de journée, les rayons du soleil ont tôt fait de vous aveugler. Ce qui peut être particulièrement dangereux si vous conduisez. Si le pare-soleil traditionnel a le mérite d’exister, il devient rapidement source de distraction, demandant à être repositionné régulièrement. Sans parler du fait qu’il vous gâche la vue. Le pare-soleil Bosch Virtual Visor embarque un panneau LCD qui descend à hauteur de votre tête en cas de besoin. Grâce à une caméra pointée vers votre visage et un algorithme qui analyse différents éléments de votre visage, dont vos yeux, le système peut venir assombrir uniquement les zones qui viennent perturber vos yeux et gêner votre vision.

avec un panneau LCD et une caméra frontale

Ainsi, la zone opaque de ce pare-soleil nouvelle génération change constamment selon la position du véhicule par rapport au soleil et les mouvements du conducteur mais le reste de la surface reste translucide. Pour un confort de conduite à nul autre pareil. Le Virtual Visor a démarré comme un petit projet en parallèle mené par trois ingénieurs de Bosch. Aujourd’hui, il semble bien abouti. Cela étant dit, nul ne sait quand nous pourrons en profiter dans nos voitures, si jamais cela devait être le cas. C’est en tout cas une innovation très utile et une belle utilisation de technologies existantes et relativement peu coûteuses. À suivre !