Bosch : Amazon Prime signe pour une septième et dernière saison

Le détective Harry Bosch incarné par Titus Welliver reprendra du service pour conclure à son rythme les histoires racontées par le scénariste et romancier Michael Connelly.

De multiples symboles du début du règne des services de vidéo à la demande s’éteignent : après Bojack Horseman sur Netflix, c’est au tout de Bosch de tirer sa révérence, une des premières séries du catalogue Amazon Prime, lancée en 2014. Basée sur les très populaires romans de Michael Connelly, co-scénariste tout au long des actuels 60 épisodes développés, la série raconte les aventures parallèles de Harry Bosch qui est à la fois en procès pour avoir tué un tueur en série et enquête en même temps sur le meurtre d’un enfant de 13 ans. Menée par Titus Welliver, la série est réalisée par Eric Ellis Overmyer (The Wire, The Man in the High Castle, Boardwalk Empire) qui officie également en tant que producteur. Malgré les critiques positives, et bientôt sept saisons, la série n’a que peu attiré l’attention des cérémonies de remises de prix. Ainsi elle n’a été nommé qu’une fois aux Primetime Emmy Awards, et uniquement pour récompenser son générique.

Le luxe de conclure à son rythme

Le site Deadline rapporte que la série a été renouvelée pour une septième et ultime saison. Connelly en a profité pour se déclarer “fier de ce que nous avons accompli avec Bosch” et se dit impatient de clore l’histoire de la saison 7 : “C’est doux-amer, mais toutes les bonnes choses arrivent à leur fin, et je suis heureux que nous soyons capables de conclure comme nous le voulons“. Luxe devenu trop rare, le scénariste aura en effet tout le loisir d’achever sa série comme il l’entend.

Un trio idéal

Conelly poursuit sur sa joie d’avoir collaboré avec son équipé : “Eric Overmyer et moi-même avons écrit le pilote ensemble il y a sept ans. Nous prévoyons aussi d’écrire le dernier épisode ensemble. Nous laisserons derrière nous la plus longue série en cours jusqu’à présent sur Amazon, qui sera là pour être découverte par de nouveaux spectateurs aussi longtemps que le streaming existera. C’est incroyable pour moi. L’autre chose est que nous n’aurions pas fait tout ça sans Titus Welliver. Il n’y avait pas de meilleur acteur pour jouer ce rôle“. La saison 6 de Bosch sera diffusée cette année, tandis que la septième se conclura en s’appuyant sur les romans La Blonde en béton et Dans la ville en feu.