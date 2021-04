Borderlands : un bodybuilder néerlandais est recruté pour être le leader des bandits de Pandore

Le personnage Krom de Borderlands sera interprété par Olivier Richters aka "le géant hollandais".

Principalement connu pour sa carrière de culturiste et sa taille imposante de 2,18 mètres, Olivier Richters s’est fait un nom dans le milieu de l’action avec des rôles dans The King’s Man, Black Widow, Nailed et Gangs of London. Avec le film Borderlands, il pourra ajouter le nom de Krom, qui n’est autre le chef des bandits psychopathes qui terrorisent la planète Pandore. Au vu du synopsis communiqué hier par Lionsgate, il semble probable qu’il sera l’un des ennemis notables que devra combattre la protagoniste Lilith (Cate Blanchett) à la recherche de la fille disparue d’Atlas (Edgar Ramirez). Lilith sera d’ailleurs rejointe par Roland (Kevin Hart), Krieg (Florian Munteanu), Tiny Tina (Ariana Greenblatt) et Claptrap (Jack Black).

IGN just announced that Olivier Richters will be joining the cast of Borderlands 3 as Krom, the leader of the psycho bandits terrorizing Pandora! https://t.co/qKXwUeQ2oM — GearboxOfficial (@GearboxOfficial) April 6, 2021

Des prises de libertés dans le scénario de Borderlands au cinéma

L’adaptation cinématographique de Borderlands est réalisé par Eli Roth, sachant que son scénario est écrit par le créateur de Chernobyl, Craig Mazin. Elle est actuellement en cours de production et ne dispose pas de date de diffusion pour le moment. Le producteur exécutif Randy Pitchford précise d’ailleurs : “L’univers Borderlands au cinéma n’est pas identique à l’univers de Borderlands en jeu vidéo. Nous restons fidèles aux personnages, au ton et au style, tout en autorisant des scénarios indépendants. Les supports ne sont pas les mêmes, le contenu ne doit donc pas être soumis aux mêmes règles.”