Borderlands : le rôle de Tiny Tina est confié à Ariana Greenblatt

Pour le long-métrage Borderlands de Lionsgate, Ariana Greenblatt jouera Tiny Tina, une fillette de 13 ans, psychologiquement instable, qui est passée maître dans l’art des explosifs, au cinéma. “Ariana est un nouveau talent spectaculaire dans le cinéma“, a déclaré Eli Roth dans un communiqué officiel. “Elle a déjà travaillé avec beaucoup de mes proches collaborateurs et tout le monde s’enthousiasme pour elle. Elle nous a tous épatés lors de son audition, et j’ai hâte de la voir porter au grand écran la sauvage, folle et imprévisible Tiny Tina. Elle va exploser à l’écran comme une des grenades de Tina.”

Ariana Greenblatt sera Tiny Tina au cinéma dans le film Borderlands

Ariana Greenblatt est apparue pour la première fois dans le milieu via l’émission Stuck in the Middle de Disney Channel et a joué un jeune Gamora dans Avengers Infinity War. L’année dernière, elle a connu un grand moment de sa carrière en jouant dans The One and Only Ivan de Disney et en co-jouant dans l’histoire d’amour post-apocalyptique de Paramount, Love and Monsters. Parmi ses prochains travaux, on peut citer un rôle dans la comédie musicale de Warner Bros, In the Heights, qui doit être présentée le 18 juin, et du doublage dans The Boss Baby : Family Business de DreamWorks. Elle vient également de terminer 65 ans. Sam Raimi, de Sony, a produit un thriller de science-fiction dans lequel elle joue le rôle principal avec Adam Driver.