Borderlands : le casting s’étoffe toujours plus avec Janina Gavankar

Janina Gavankar rejoint le casting du film Borderlands.

La comédienne américaine d’origine néerlandaise et indienne Janina Gavankar (The Morning Show, The Way Back, Vampire Diaries, True Blood) va incarner Commander Knoxx, un nouveau personnage clé qui sera introduit dans l’adaptation cinématographique Borderlands. Elle sera aux cotés de Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Edgar Ramirez, Haley Bennett, Olivier Richters et Jack Black lors du tournage qui devrait débuter dans le courant de l’année à Budapest en Hongrie.

Janina Gavankar will join the cast of the Borderlands movie as an all-new character I named specifically for this story. Janina will play Commander Knoxx, who followed in her father's footsteps when she joined Atlas' private army, the Crimson Lance. She is, in a word, badass. pic.twitter.com/LzWWqlPild — Randy Pitchford (@DuvalMagic) April 12, 2021

La dernière version du script est signée Craig Mazin, un scénariste qui a remporté deux Emmy Awards. Avi Arad et Ari Arad produisent le film sous Arad Productions, tandis qu’Erik Feig le produit également par le biais de Picturestart. Les producteurs exécutives sont Randy Pitchford (Gearbox Software) et Strauss Zelnick, président et CEO de Take-Two Interactive. James Myers et Aaron Edmonds supervisent le projet pour le compte de Lionsgate tandis que Emmy Yu supervise le film pour Arad Productions, sachant que Lucy Kitada et Royce Reeves-Darby supervisent le projet pour Picturestart.

Le film Borderlands, un choix pas si anodin pour Lionsgate

Borderlands est l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires avec plus de 68 millions d’exemplaires vendus dans le monde, dont plus de 24 millions d’unités pour Borderlands 2, qui est le titre le plus vendu de l’histoire de l’éditeur américain 2K. Le dernier volet, Borderlands 3, a été lancé en septembre 2019 et est récemment sorti sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Il s’est vendu à plus de 12 millions d’unités dans le monde entier et a été honoré du prix du meilleur jeu multijoueur à la Gamescom 2019 et du meilleur jeu en cours à la Gamescom 2020.