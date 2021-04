Borderlands : le casting s’étoffe avec plusieurs acteurs

Sept nouveaux comédiens débarquent au casting du film Borderlands.

Lionsgate Films et Eli Roth ont complété le casting de l’adaptation cinématographique de Borderlands avec Gina Gershon (Blockers, The Little Mermaid, Hunt for the Labyrinth Killer) dans le rôle de Moxxi, Cheyenne Jackson (Day Out of Days, Bear with Us, Splitting Image) dans le rôle de Jakobs, Charles Babalola (The Legend of Tarzan, Mary Magdalene, Gretel & Hansel) dans le rôle de Hammerlock, Benjamin Byron Davis (Flushed, Madtown, Faded) dans le rôle de Marcus, Steven Boyer (The Wolf of Wall Street, Bridge of Spies, Hustlers) dans le rôle de Scooter et Ryann Redmond (Younger, High Fidelity, Gigantic) dans le rôle d’Ellie.

En outre, Bobby Lee (Wish Dragon, Comrade Detectie, Real Rob) rejoint également le casting dans le nouveau rôle de Larry. Ils accompagneront les talentueux comédiens Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Edgar Ramirez, Haley Bennett, Olivier Richters et Jack Black sur le tournage à Budapest en Hongrie.

Un recrutement de folie pour Borderlands

“Je suis très enthousiaste à l’idée de travailler avec ce casting incroyable et de premier ordre. Chaque rôle compte et élève le film. Nous avons la crème de la crème pour rendre Borderlands spectaculaire“, a déclaré le réalisateur Eli Roth. “J’aime les films où chaque personnage compte et cela ne peut se faire qu’avec un grand casting. Chacun de ces acteurs talentueux apportera quelque chose de spécial au film.“