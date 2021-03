Borderlands : le casting cinq étoiles du long-métrage s’enrichit avec Haley Bennett

Haley Bennett jouera un nouveau personnage dans le film Borderlands.

La comédienne Haley Bennett (Hillbilly Elegy, The Girl on the Train, The Devil All the Time, The Magnificent 7) rejoint le reste du casting étoilé du film Borderlands, qui comprend Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis (Dr. Tannis), Jack Black (Claptrap), Kevin Hart (un ancien soldat devenu mercenaire), Ariana Greenblatt (Tiny Tina) et Florian Munteanu (Krieg), le protecteur de Tiny Tina. Le personnage que va incarner Bennett n’est pas encore connu, mais nous savons qu’il sera la clé du passé de Lilith, une sirène et surtout l’une des rares personnes de l’univers de Borderlands à disposer de capacités magiques. Il se pourrait que le personnage de Bennett joue un rôle dans l’acquisition ou l’exploitation de ces fameux pouvoirs.

Borderlands s’arme d’acteurs reconnus à Hollywood

Le long-métrage Borderlands est réalisé par Eli Roth et distribué par la société de production Lionsgate. Il n’a pas encore de date de sortie et devrait commencer à être tourné à Budapest dans le courant de l’année, après avoir essuyé des revers liés à la pandémie depuis son annonce en février 2020. Pour renforcer le lien avec les jeux vidéo, Randy Pitchford, PDG de Gearbox, et Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, sont producteurs exécutifs. La dernière version du scénario a été écrite par Craig Mazin (Tchernobyl, The Last of Us).