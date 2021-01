Borderlands : Kevin Hart rejoint le casting du film

Roland sera incarné par Kevin Hart dans le long-métrage Borderlands.

Après des mois de négociations, Kevin Hart (Scary Movie, Jumanji, Back to School, Hobbs and Shaw) a officiellement signé un contrat pour incarner le personnage Roland, qui n’est autre qu’un Chasseur de l’Arche, l’adaptation cinématographique de Borderlands par le réalisateur Eli Roth. Habitué aux rôles comiques depuis plusieurs années, le comédien américain est attendu au tournant dans ce projet où son rôle veut qu’il soit sérieux du début à la fin. Après Cate Blanchett qui interprétera la Sirène Lilith, c’est donc un deuxième nom ronflant de Hollywood qui accepte de jouer dans le film se basant sur le jeu vidéo de Gearbox Software.

“Je suis ravi de travailler avec Kevin“, a déclaré Eli Roth dans un communiqué de presse. “Borderlands est un univers différent pour lui, et nous sommes ravis de faire découvrir une facette de Kevin que le public n’a jamais vue auparavant. Il va être un Roland extraordinaire“. Nathan Kahane, président du Lionsgate Motion Picture Group, a ajouté : “Kevin a été à l’origine de certaines des plus grandes superproductions mondiales, et notre matériel de base est inspiré par l’un des jeux vidéo les plus vendus au monde. Nous aimons la façon dont notre équipe de cinéastes a adapté cette histoire et nous ne pourrions pas être entre de meilleures mains créatives.”

Le film Borderlands est toujours prévu pour 2021

Pour mémoire, Avi Arad et Ari Arad produisent Borderlands sur le grand écran via Arad Productions. Erik Feig produit via Picturstart. Les producteurs exécutifs sont Randy Pitchford, producteur exécutif de la franchise de jeux vidéo Borderlands et fondateur de Gearbox Entertainment, et Strauss Zelnick, président et directeur général de Take-Two Interactive.