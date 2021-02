Borderlands : Jamie Lee Curtis sera présente dans le long-métrage d’Eli Roth

Après Cate Blanchett pour incarner Lilith et Kevin Hart pour interpréter Roland, la comédienne américaine Jamie Lee Curtis va prêter ses traits à Patricia Tannis pour le film Borderlands.

Monument du cinéma hollywoodien, Jamie Lee Curtis (Veronica Mars, Knives Out, The Pages) annonce avoir rejoint le casting de l’adaptation cinématographique de la licence Borderlands réalisée par Eli Roth et scénarisée par Craig Mazin (Avi Arad et Ari Arad de Arad Productions et Erik Feig de Picturestart sont les producteurs). Elle sera la voix et le corps de Patricia Tannis, archéologue sur la planète Pandore, dont l’expertise pourrait permettre de découvrir une mystérieuse chambre forte remplie d’anciennes technologies extraterrestres, en plus de détenir certains secrets sur l’Arche. Elle a un passé délicat avec le personnage de Cate Blanchett, Lilith.

MONDAY JUST GOT WAY F'ING BETTER!

Looking SO forward to joining @eliroth @KevinHart4real and #CateBlanchett in @Lionsgate fun, run and gun and kick some ASS thrill ride!https://t.co/Elt94ycvOy — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) February 8, 2021

Le film Borderlands s’offre Jamie Lee Curtis

“Travailler avec l’emblématique Jamie Lee Curtis a été un de mes rêves de toute une vie, et je suis tellement excité qu’elle apporte son humour, sa chaleur et son éclat au rôle de Tannis“, a déclaré Eli Roth dans un communiqué.

“Jamie est unique en ce sens que ses personnages ont de la profondeur et de la gravité, mais sont aussi toujours extrêmement divertissants – elle commande l’écran“, a déclaré le président du groupe Lionsgate Motion Pictures, Nathan Kahane. “Après avoir tant apporté à Knives Out et organisé l’été dernier la collecte de fonds ‘Lionsgate Live’ pour aider les travailleurs du théâtre, nous ne pouvions pas être plus heureux de travailler à nouveau avec elle.“