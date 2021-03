Borderlands : Florian Munteanu jouera Krieg le Sadique dans le film

Le casting de l'adaptation cinématographique de Borderlands continue d'attirer des grands noms hollywoodiens.

Cate Blanchett (Lilith), Kevin Hart (Roland), Jamie Lee Curtis (Patricia Tannis), Jack Black (Claptrap) et Ariana Greenblatt (Tiny Tina) seront rejoint sur le tournage de Borderlands à la mi-avril en Hongrie par le comédien roumain Florian Munteanu qui s’est fait connaître pour son rôle de Viktor Drago dans Creed II. Boxeur professionnel depuis son plus jeune âge, ce dernier n’aura aucun mal à incarner Krieg le Sadique, un humain mutant de Pandore qui se révélera être un tueur assoiffé de sang et de chair fraîche, mais dont la vie antérieure bien différente le pousse souvent à aider les autres. Sa voix intérieure le force d’ailleurs à ne tuer que ceux qui le mérite.

“Florian apporte une réelle humanité et de multiples facettes à un personnage qui, en surface, semble totalement fou et brutalement sauvage“, a déclaré le réalisateur Eli Roth. “Krieg était de loin le rôle le plus difficile à distribuer, et Florian lui a donné vie et l’a ancré d’une manière que je ne savais pas possible. Il va être un brillant Krieg et s’intégrera parfaitement à notre incroyable casting.”

Le tournage de Borderlands se prépare

Craig Mazin a écrit la dernière version du script de Borderlands. Le long-métrage est produit par Avi Arad et Ari Arad via Arad Productions, avec Erik Feig de Picturestart. James Myers et Aaron Edmonds supervisent le projet pour le compte de Lionsgate. Emmy Yu supervise le film pour Arad Productions. Lucy Kitada et Royce Reeves-Darby s’occupent du film pour Picturestart. Enfin, Randy Pitchford, fondateur de Gearbox Entertainment Company, et Strauss Zelnick, président et PDG de Take-Two Interactive, sont producteurs exécutifs.