Borderlands : Eli Roth sera le réalisateur de l’adaptation cinématographique

Randy Pitchford de Gearbox Software annonce Eli Roth à la réalisation du film Borderlands.

En chantier depuis cinq ans, l’arrivée du “fils spirituel de Mad Max” sur le grand écran se précise en peu plus. Alors que la production a été confiée à la famille Arad, grandement impliquée dans les blockbusters hollywoodiens, le cofondateur du studio américain Gearbox Software a récemment révélé que l’acteur et réalisateur Eli Roth (The Green Inferno, Knock Knock, Hostel) sera également au coeur du projet, avant de supprimer son tweet (l’annonce était sans doute prévue pour plus tard) : “Je suis très heureux d’accueillir Eli Roth comme directeur du long-métrage Borderlands, en développement avec Lionsgate et Arad Productions. Veuillez accueillir Eli Roth dans l’équipe et ne manquez pas de voir notre à la PAX East le 27 février prochain pour en savoir plus.”

The Rock dans la peau de Claptrap ?

Le directeur créatif Paul Sage et le directeur artistique Scott Kester sont convaincus que le comédien Dwayne ‘The Rock’ Johnson pourrait incarner le célèbre robot multifonction (fabriqué par Hyperion) de la licence Borderlands pour l’adaptation cinématographique : “Qui pourrait jouer Claptrap ? Nos ingénieurs du son vous diraient ‘Hey, n’importe qui peut être Claptrap !’. Je pense à The Rock. Ouais, The Rock devrait jouer Claptrap ! (…) Vous voulez dire en tant que voix, ou déguisé ? Parce que s’il est déguisé, je suis totalement d’accord“. Bill Murray est aussi une option, et selon Kester “peut-être qu’il aura finalement un Oscar” grâce à ce rôle.