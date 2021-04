Borderlands : Edgar Ramirez incarnera Atlas, un titan des affaires et un fabricant d’armes

Edgar Ramirez va jouer un rôle important dans le film Borderlands.

Le comédien vénézuélien Edgar Ramirez (Carlos, Hands of Stone, The Last Days of American Crime, Yes Day) a obtenu le rôle d’Atlas, le personnage le plus puissant de l’univers de Borderlands. Il rejoint ainsi Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Haley Bennett et Jack Black dans ce projet très ambitieux porté par le réalisateur Eli Roth, le scénariste Craig Mazin et les producteurs Arad et Ari Arad, Erik Feig, Randy Pitchford ainsi que Strauss Zelnick. A noter que James Myers et Aaron Edmonds supervisent le film pour le compte de Lionsgate. Emmy Yu supervise le film pour Arad Productions avec Lucy Kitada et Royce Reeves-Darby de PICTURESTART.

Just announced! @edgarramirez25 is set to play Atlas, a business titan, arms manufacturer, and the most powerful person in the universe in the Borderlands Movie! 🎥 https://t.co/GtMQ5XxtIB — GearboxOfficial (@GearboxOfficial) April 5, 2021

“Quel incroyable honneur d’avoir un acteur du calibre, du talent et du charisme d’Edgar aux côtés de Cate Blanchett et de ce remarquable casting“, a déclaré Eli Roth. “Atlas doit être une personnalité vraiment magnétique, quelqu’un qui a du charisme et du charme mais cet air de menace en dessous de tout. Je suis un fan d’Edgar depuis ses premières prestations et il continue de m’étonner à chaque fois qu’il joue un rôle. Nous voulons créer quelque chose de sauvage, d’amusant et de très différent de tout ce qu’ils ont vu d’Edgar auparavant. Je suis tellement, tellement excité de travailler avec lui“. Nathan Kahane, président de Lionsgate, a également donné son avis sur l’ajout d’Edgar Ramirez au casting du film Borderlands : “La force de la présence d’Edgar et la puissance de son talent d’acteur font de lui un choix idéal pour incarner Atlas, un personnage qui contrôle le destin de tant de personnes dans l’univers de Borderlands. Il est l’ajout parfait à ce casting… parfait.”

Le synopsis de l’adaptation cinématographique de Borderlands

Lionsgate dévoile le pitch officiel de l’adaptation : “La doublement oscarisée Cate Blanchett fait équipe avec Kevin Hart dans le film du réalisateur Eli Roth Borderlands. Lilith (Blanchett), une hors-la-loi tristement célèbre au mystérieux passé, retourne malgré elle sur sa planète natale Pandora pour retrouver la fille perdu du plus puissant F.D.P. de l’univers, Atlas (Ramirez). Lilith forme une alliance avec une équipe inattendue – Roland (Hart), un ancien mercenaire d’élite, qui recherche désespérément une forme de rédemption ; Tiny Tina (Greenblatt), une pré-ado sauvage experte en explosifs ; Tannis (Curtis) la scientifique à la santé mentale ténue ; et Claptrap (Black), un robot incapable de la fermer. Ces anti-héros doivent combattre des monstres extraterrerestres et de dangereux bandits pour retrouver et protéger la fille disparue, qui pourrait être la clé vers une puissance inimaginable. Le destin de l’univers est entre leurs mains – mais ils trouveront bien plus : des compagnons. Basé sur le jeu de Gearbox Software et 2K, une des licences de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps, bienvenue à Borderlands.“