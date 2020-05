Borderlands : Cate Blanchett est en discussion avec Gearbox Software pour le rôle de Lilith

La comédienne australienne Cate Blanchett pourrait intégrer le casting de l'adaptation cinématographique de Borderlands.

Cate Blanchett (Le Seigneur des Anneaux, The Hobbit, Robin Hood, Thor : Ragnarok, Mowgli : Legend of the Jungle) est actuellement en pourparlers pour interpréter le rôle de Lilith dans le film Borderlands de Lionsgate. Lilith est l’un des principaux protagonistes de la licence du studio américain Gearbox Software, et l’un des personnages jouables (Chasseurs de l’Arche) du premier opus. Elle est l’une des six femmes de la galaxie à appartenir à la puissante classe des “Sirènes”, et à posséder des pouvoirs incroyables et surhumains. Elle occupe un rôle de leader au fur et à mesure de l’aventure.

We are incredibly excited about this news! Borderlands is shaping up to be an amazing movie!https://t.co/42VT8YUQkc pic.twitter.com/zJY7M7B5to — GearboxOfficial (@GearboxOfficial) May 5, 2020

L’équipe derrière le film Borderlands se dévoile

Eli Roth va réaliser ce long-métrage avec Avi et Ari Arad, qui seront également producteurs via Arad Productions avec Erik Feig (Picturestart). Craig Mazin (The Last of Us en série sur HBO avec Neil Druckmann), qui a remporté un Emmy Awards pour le scénario de Tchernobyl, a écrit la dernière version du scénario. Les producteurs exécutifs du film sont Randy Pitchford, responsable de la franchise Borderlands et fondateur de Gearbox Software, et Strauss Zelnick, président et directeur général de Take-Two Interactive. James Myers et Aaron Edmonds supervisent le projet au nom de Lionsgate, Emmy Yu au nom d’Arad Productions et enfin Lucy Kitada au nom de Picturestart.