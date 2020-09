Borderlands 3 sortira sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S

Gearbox Software va relancer Borderlands 3 avec la next-gen.

Borderlands 3 tournera en résolution 4K à 60 images par secondes sur PS5 et Xbox Series X (la version Xbox Series S atteindra uniquement la 2K). La version améliorée introduira le jeu coopératif en écran partagé à trois et quatre joueurs et permettra de diviser l’écran horizontalement ou verticalement en jeu coopératif à deux joueurs. Cette option sera également disponible sur PS4 et Xbox One. D’ailleurs, les joueurs qui possèdent déjà la version PS4 ou Xbox One du shooter-looter recevront une mise à niveau gratuite pour avoir accès à la version PS5 ou Xbox Series X/Xbox Series S. Cela s’applique à tout le contenu supplémentaire acheté, ainsi qu’aux sauvegardes de jeu. Sachez que le cross-play est d’ores et déjà prévu pour l’an prochain sur toutes les plateformes. Pas de date de sortie dans l’immédiat, ni même des précisions sur la version PC.

New skill trees, next-gen features, and more! In case you missed it, catch up on all the #Borderlands3 news from the Gearbox #PAXOnline Digital Showcase!

➜ https://t.co/dZiWW0cU8h pic.twitter.com/iHpRCypKRV — Borderlands 3 (@Borderlands) September 12, 2020

Un nouveau DLC pour Borderlands 3

Après Moxxi’s Heist Of The Handsome Jackpot, Guns, Love & Tentacles et Bounty Of Blood, le prochain DLC payant de Borderlands 3 comprendra un nouveau mode de jeu, un nouvel arbre de compétences pour chacun des quatre Chasseurs de l’Arche et de nouvelles compétences d’action. Un nouvel arbre de compétences Trappeur sera introduit pour FL4K. Celui-ci met l’accent sur les boucliers et la capacité de survie à la fois pour FL4K et son familier. La nouvelle compétence d’action du FL4K, Piège à gravité (Gravity Snare), jette les ennemis en l’air avant de les remettre au sol, interrompant les attaques des ennemis pris dans son rayon. La dernière option de familier du FL4k, un Porteur d’Hyperion, peut être construite de différentes manières au fur et à mesure que vous développez l’arbre de compétences :

Le Porteur ION, tirant des projectiles se déplaçant lentement pour créer de puissants chocs nova

Le Porteur BUL, adepte du corps à corps qui charge les ennemis et les frappe dans les airs avec son bouclier

Le Porteur WAR, équipé d’un fusil à pompe incendiaire, qui tire des grenades et missiles à tête chercheuse

La conférence de Gearbox Software à la PAX Online 2020