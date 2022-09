Bonnie Ross démissionne de 343 Industries

La fondatrice de 343 Industries se retire après 15 ans à la tête du studio américain afin de s'occuper d'un problème médical familial.

Fière représentante de la cause féminine dans l’industrie vidéoludique, Bonnie Ross est également la principale responsable de la licence Halo depuis la séparation de Microsoft et Bungie avec la création de 343 Industries. Bien qu’attachée au FPS de science-fiction, elle a décidé de passer à autre chose :

Alors que j’avais espéré rester au service de Halo jusqu’à la sortie de la mise à jour d’hiver de Halo Infinite, je vous informe que je vais bientôt quitter 343 Industries pour m’occuper d’un problème médical familial. Je suis incroyablement fier du travail accompli par tous les employés avec Halo Infinite, la Master Chief Collection, la série télévisée Halo et bien d’autres choses encore. Ce fut un honneur de servir aux côtés de l’équipe au cours des 15 dernières années et de faire partie d’un univers que j’aime. Merci à tous les membres de la communauté Halo pour leur soutien. L’avenir de Halo est brillant. J’ai hâte de vous faire découvrir ce que nous avons en réserve et de vous encourager, en tant que fan, lors du championnat du monde de Halo en octobre prochain !

Microsoft réagit au départ de Bonnie Ross

Bonnie Ross a travaillé dans la division jeux vidéo de Microsoft pendant près de trente ans sur des franchises comme Gears of War et Alan Wake, et même sur des titres comme Jade Empire et Mass Effect. Elle est surtout connue pour avoir pris les rênes de 343 Industries après avoir présenté sa vision de Halo, dans un climat d’entreprise qui donnait l’impression que la franchise était en déclin. Avant et après la création de 343 Industries, Bonnie Ross et son équipe ont collaboré à la réalisation de plusieurs projets très appréciés par la communauté, notamment Halo 3 : ODST, Halo Reach, Halo Anniversary, Halo Spartan Assault/Strike et Halo Wars 2.

Microsoft déclare :

Après plus de 28 ans dans le domaine des jeux vidéo chez Microsoft, dont 15 ans à la tête de 343 Industries et de Halo, Bonnie Ross va quitter Microsoft et passer plus de temps avec sa famille. Nous lui sommes reconnaissants d’avoir dirigé 343 Industries au cours de laquelle l’équipe a lancé Halo 4, Halo 5, Halo : The Master Chief Collection, la série télévisée Halo et Halo Infinite. Nous lui souhaitons le meilleur.

Suite au départ de Bonnie Ross, 343 Industries se restructure

Malgré de multiples départs, Microsoft a annoncé que Pierre Hintze, responsable de la production chez 343 Industries, prendrait la direction du studio à compter de ce jour. Bryan Koski, qui s’occupait précédemment du marketing de Halo, deviendra directeur général de la franchise, tandis que la responsable des affaires, des opérations et des sports électroniques, Elizabeth Van Wyck, supervisera l’ensemble des affaires et des opérations.