Bonne année pour Epic Games : Fortnite lui a rapporté 1,8 milliard de dollars

On ne présente plus le jeu vidéo Fortnite. Le free-to-play de battle royale n'en finit plus d'impressionner. Les records tombent et assez logiquement, c'est une vraie poule aux œufs d'or pour son développeur, le studio Epic Games, lequel sort d'une année exceptionnelle.

Fortnite est une fantastique manne financière avec, pour la seule année 2019, des revenus qui atteignent le chiffre impressionnant de 1,8 milliard de dollars (1,61 milliard d’euros). Impressionnant, on le répète, et plus encore quand on sait qu’il ne s’agit “que” d’un jeu free-to-play. Epic Games a tous les ingrédients nécessaires pour répondre aux attentes des fans et sait parfaitement comment faire prendre le tout. Nul doute que l’aventure Fortnite n’est pas près de s’achever.

1,8 milliard de dollars de revenus pour Fortnite sur l’année 2019

Le jeu en lui-même est gratuit. Epic Games propose cela dit un Battle Pass pour l’équivalent de 10€ ainsi qu’une myriade d’achats in-game, tant pour des items cosmétiques que pour des armes, des danses ou des réactions particulières. Et cela fonctionne très bien puisque les 125 millions de joueurs actifs continuent de jouer, et d’acheter, encore et encore. Combiné à de grosses actions marketing avec des marques qui ont le vent en poupe, comme Avengers ou Star Wars, avec le début du Chapitre 2 en Octobre et un circuit eSports, il n’est pas surprenant que l’engouement soit au rendez-vous.

Toute l’industrie du jeu vidéo a passé une très bonne année

Plus généralement, c’est toute l’industrie du jeu vidéo qui a passé une très bonne année 2019. Nielsen note que le secteur, dans son ensemble, a généré pas moins de 120 milliards de dollars de vente, ce qui représente une augmentation de 4% par rapport au total de l’année précédente. La majeure partie de ce total est à mettre au crédit du jeu mobile, avec quelque 64,4 milliards de dollars de vente, suivi du PC, avec 29,4 milliards de dollars et des consoles, 15,4 milliards de dollars. Les jeux en réalités virtuelle et augmentée ainsi que les vidéos viennent compléter le tableau. Une très bonne année 2019 donc, et une année 2020 qui devrait sans aucun doute surfer sur la même dynamique.