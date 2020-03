Bon plan : une TV LED LG 4K 55″ à 399 au lieu de 599€

Toutes les TV ne se valent pas et certaines marques sont des valeurs sûres. C'est le cas de LG. Sur Cdiscount, on trouve aujourd'hui un téléviseur LED 4K de 55 pouces (139 cm) avec 200€ de remise.

Vous cherchez un téléviseur 4K en dalle LED qui ne soit pas trop cher mais qui offre une bonne qualité d’image sans casser la tirelire ? Alors la promotion de 200 euros sur le LG 55UM7000 a de quoi vous intéresser. Le téléviseur proposé en réduction sur Cdiscount offre une résolution UHD 4K (3840 x 2160 pixels) avec une dalle LED. Celle-ci est compatible la technologie HDR (HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K Active HDR) et a un taux de rafraichissement de 50 Hz.

Une TV bardée de technologie

Le téléviseur bénéficie de différentes technologies d’améliorations de l’image : le 4K Upscaling tout d’abord, qui permet de mettre à l’échelle des contenus HD (720p) sans laisser trace d’artefact ; la réduction de bruit ; la True Color Accuracy pour offrir des couleurs plus riches et précises ; le Dynamic Tone Mapping enfin qui est une technologie de mappage de ton local qui améliore la luminance des images pour simuler un plus grand réalisme. La TV bénéficie du traitement d’image TruMotion (100) qui améliore la fluidité des images à l’écran et d’un Picture Mastering Index (PMI) de 1600 assurant de son côté un nombre élevé de traitement d’image par seconde par l’écran.

Le téléviseur dispose de 3 ports HDMI, d’un tuner TV numérique (DVB-C, DVB-S2, DVB-T2), d’une entré audio RCA Stéréo et d’une sortie audio optique numérique, ainsi que deux ports USB 2.0 (Type A). Sa sortie audio est composée de deux haut-parleurs de 10W chacun.

À propos des bons plans L’équipe de Begeek vous propose chaque jour les meilleurs bons plans du web aux plus petits prix. Parfois, une commission peut nous être reversée suite à votre achat : pour vous, le prix reste le même. Pour nous, c’est un coup de pouce qui rend notre travail possible. Retrouvez nos bons plans sur Twitter ici L’équipe de Begeek vous propose chaque jour les meilleurs bons plans du web aux plus petits prix. Parfois, une commission peut nous être reversée suite à votre achat : pour vous, le prix reste le même. Pour nous, c’est un coup de pouce qui rend notre travail possible. Retrouvez nos bons plans sur Twitter ici @begeek_bonplan