Bon plan : une barre de son Denon 2.1 à -28%

À la recherche d'un système compact pour améliorer le son de votre TV ? La barre de son 2.1 Denon DHT-S316 passe à 199 euros sur Darty.

Les téléviseurs OLED qui inondent le marché depuis plusieurs années ont beau avoir un superbe rendu sur l’écran, leur point faible vient souvent de la restitution sonore. Domaine spécialisé à part de l’image, le traitement du son nécessite des appareils dédiés. Si en optant pour une bonne paire d’enceintes le prix peut rapidement s’envoler, ce n’est donc pas une mauvaise idée de partir sur un kit avec une barre de son et un caisson de basses.

Un kit 2.1 accessible pour un meilleur rendu sonore

La première restituera un rendu stéréo (ici non précisé, généralement entre 50 Hz et 20 000 Hz) tandis que le subwoofer se chargera de rendre correctement les basses fréquences (<50 Hz), un exercice dont des haut-parleurs classiques sont incapables, ou avec lequel ils sont tout simplement maladroits. La barre de son Denon DHT-S316 est sans-fil et dispose d’un mode Virtual surround qui peut lire les codecs Dolby Digital et DTS Decoding depuis un disque Blu-ray, un DVD, une source DVB et d’autres sources surround encodées.

Cette barre de son intègre deux haut-parleurs médium (2 woofers de 1,25 x 4.4″) et des haut parleurs d’aigus (des tweeters de 1″) et se connecte à votre téléviseur grâce au câble HDMI fourni ou via l’entrée optique. Une fois la barre de son connectée par HDMI/ARC, vous pouvez la contrôler avec une télécommande. Elle s’installe également facilement sur un mur grâce au gabarit d’installation inclus. Lancé à 299€ à la rentrée 2018, le kit DHT-S316 passe à 199€ aujourd’hui sur Darty.