Bon plan : un moniteur 27″ QHD à 199€ seulement chez Fnac

Doté de la compatibilité avec AMD FreeSync, d'un temps de réponse de 1ms gris à gris et d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, l'écran PC HP 27xq est une très belle affaire à -34% sur Fnac.

Si vous avez fait l’acquisition d’un PC gamer mais n’avez pas encore d’écran ou souhaitez en changer, le HP 27xq devrait vous intéresser. Le moniteur arbore une dalle TN de 27 pouces (68,6 cm) en résolution Quad HD (2560 x 1440 pixels), le tout avec un temps de réponse gris à gris d’une milliseconde seulement. Son taux de rafraîchissement de 144 Hz permet d’offrir des images plus fluides encore. Il offre un rapport de contraste de 1000:1 et la luminosité est portée à 350 cd/m².

Un prix très attractif

Pour en profiter pleinement, l’écran est compatible avec la norme AMD FreeSync qui prévient le tearing ou déchirement, la latence et le clignotement (flickering) en synchronisant sa fréquence de rafraîchissement avec celle de votre processeur graphique. Une course de 100 mm permet d’ajuster la hauteur de votre écran pour plus de confort, et un mode Low Blue Light modifie subtilement les couleurs de votre écran dans un spectre plus chaud, tout en rendant les blancs plus naturel pour fatiguer moins rapidement vos yeux. Côté connectique, le HP 27xq dispose d’un port DisplayPort 1.2 et d’une entrée HDMI 2.0.