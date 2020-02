Bon plan : un bundle Huawei Nova 5T + Pocket printer à 359€

Chez Darty on peut aujourd'hui trouver un pack comprenant le Huawei Nova 5T et une imprimante Bluetooth portable à 359€, ce qui équivaut à une baisse de tarif de 40€ sur le smartphone et de 129€ sur la pocket printer — celle-ci est donc offerte.

Huawei continue de s’étendre sur tous les segments tarifaires du marché, présentant des smartphones entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Le Huawei Nova 5T dévoilé en août 2019 et disponible depuis septembre 2019 se trouve à la frontière entre milieu et haut de gamme, affichant une fiche technique très impressionnante pour un prix somme toute modéré. En effet, sous son écran 6,26″ offrant une résolution de 1080 x 2340 pixels on trouve un SoC HiSilicon Kirin 980, un processeur Octa-core et un GPU Mali-G76 MP10 accompagnés de 6 GB de RAM et d’un stockage généreux de 128 GB. L’ensemble héberge quatre capteurs à l’arrière (48 + 16 + 2 + 2 MP) dont un ultralarge, un dédié à la macrophotographie et un à la profondeur, et un capteur à selfie de 32 MP en façade.

L’imprimante sans fil offerte

Le Huawei Nova 5T tourne sous Android 9.0 avec mise à jour possible vers Android 10 et dispose d’une batterie Li-Po de 3750 mAh avec recharge rapide 22.5W permettant de récupérer 50% d’autonomie en seulement 24 minutes. Dans le pack proposé par Darty aujourd’hui, le mobile bénéficie de 40€ de réduction et l’imprimante Bluetooth Huawei Pocket Printer d’une valeur de 129€ est offerte. Le temps de charge de la batterie lithium-ion de 500 mAh est de 2,5 heures et vous pouvez imprimer 23 feuilles après une charge complète. De quoi imprimer pour une fois les photos qui reposent paisiblement dans nos smartphones.