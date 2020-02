Bon plan : Red Dead Redemption 2 sur PC à 39€

Red Dead Redemption 2, l'œuvre phare de Rockstar Games et probablement le meilleur FPS se déroulant au Far West, est sorti sur PC le 5 novembre dernier. Fnac offre 33% de rabais soit 20 euros de remise sur le prix de lancement, trois mois après sa sortie.

Red Dead Redemption 2 n’est pas seulement le jeu vidéo le plus techniquement et scénaristiquement abouti de Rockstar Games, il jetait un pavé dans la mare vidéoludique dès son arrivée et pousse les autres acteurs de l’industrie à s’élever à son standard. La version PC, qui est sortie en novembre 2019, soit plus d’un an après la distribution sur les consoles de salon de Sony et Microsoft, n’est pas qu’un portage classique sur la master race. Rockstar en a profité pour “accroître l’immersion des joueurs” à l’aide d’une “distance d’affichage augmentée, une amélioration des effets d’ombre et de lumière, de nouvelles textures pour l’herbe et les fourrures et bien plus, agrémentées d’autres nouveautés pour le mode histoire (…) Des marques de griffe d’un ours sur un tronc d’arbre à Big Valley aux épines d’un cactus à New Austin, d’un train passant à l’horizon aux étincelles d’un feu rougeoyant dans la nuit de New Hanover.”

La version la plus aboutie de RDR 2

Tout a été revu pour offrir aux joueurs PC la version la plus aboutie du jeu, sorte de Director’s Cut. Elle dispose ainsi de trois missions inédites, deux nouvelles missions de gangs, deux nouveaux trésors à dénicher, une nouvelle mission à loot, quatre nouvelles armes (le pistolet M1899, le fusil à répétition Evans, ainsi que les revolvers High Roller et Le Mat), quatre chevaux supplémentaires et cinq objets spéciaux octroyant divers bonus.

L’aventure Red Dead Redemption 2

“L’ère de l’Ouest sauvage touche à sa fin alors que les autorités ont décidé de traquer les dernières bandes de hors-la-loi qui sévissent encore. Ceux qui ne se rendent pas ou résistent sont tués. Suite à un braquage qui a mal tourné dans la ville de Blackwater, Arthur Morgan et le reste des hors-la-loi de la bande de Dutch van der Linde doivent prendre la fuite vers l’est. Les agents fédéraux et les meilleurs chasseurs de primes du pays se mettent à leurs trousses et la bande commet méfaits sur méfaits dans les vastes terres sauvages de l’Amérique dans un seul et unique but : survivre. Alors que des querelles internes menacent de faire voler la bande en éclats, Arthur est tiraillé entre ses propres idéaux et sa loyauté envers la bande qui l’a élevé.”