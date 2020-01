Bon plan : PC portable gaming Asus 15,6″ (8 Go RAM, SSD 512 Go, RTX 2060) à 949 au lieu de 1 399€

Cdiscount propose aujourd'hui en soldes un PC gamer portable à la solide fiche technique, pour une réduction totale de 450 euros.

Habituellement plutôt coûteux et dotés de fiches techniques bancales, les PC portable gamer ne sont pas très encourageants. L’offre proposée aujourd’hui par Cdiscount sur un Asus TUF est en cela plutôt exceptionnelle. L’ordinateur est bradé parce qu’il est fourni sans OS (pas de Windows 10 donc), laissant le choix d’installer une licence personnelle à l’utilisateur, ou bien un système d’exploitation libre sous Linux.

Une belle fiche technique

Le ASUS TUF565DV-AL125 est doté d’un écran LED Full HD de 15,6″ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, une gamme étendue de couleurs (62.5 % sRGB, 47,34% Adobe RGB et 45% NTSC) et un angle de vision 170°. Sous le capot, on trouve un processeur AMD Ryzen 7-3750H (2.3 GHz, Turbo 4 GHz) 8 Go de RAM DDR4 (2400 MHz) et un SSD de 512 Go pour le stockage — quand la majorité des ordinateurs portables de bureau stagnent entre 128 et 256 Go. Le tout est pensé pour le gaming avec l’association d’une carte graphique Nvidia 2060 RTX, un GPU très à l’aise en 1080p pour faire tourner les jeux, qui consomme peu et émet peu de bruit et est doté de 6 Go de mémoire vidéo.

L’ensemble offre un excellent rapport qualité-prix dans une enveloppe de 2,2 kg, avec un combo Wi-Fi 802.11ac et Bluetooth 5.0, et une connectique dernier-cri : 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x HDMI, 1x LAN et une prise combo casque/microphone. Le PC est garanti deux ans.