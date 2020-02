Bon plan : Oppo Reno 256 Go à 379€ sur Fnac

Le smartphone Oppo Reno double SIM en configuration 256 Go avec une caméra escamotable et un écran sans bordures bénéficie de 70€ de remise immédiate sur Fnac.

Lancé il y a moins d’un an, le Oppo Reno est un smartphone qui a fait beaucoup de bruit lors de sa commercialisation car il embarque un capteur photo avant escamotable. Celui-ci surgit du haut du téléphone et ressemble à un aileron de requin avec son inclinaison. Cela a permit à Oppo de proposer l’un des premiers téléphone avec une couverture d’écran de 100%, sans aucun “poinçon” ou “notch” où se serait habituellement loger l’appareil photo. Du reste, le téléphone embarque aussi une fiche technique très impressionnante — et un prix contenu venu défier même ses concurrents chinois Xiaomi et Huawei.

Une bête de course à prix cassé

Le téléphone de 185 grammes protégé par du verre Gorilla Glass 6 à l’avant et Gorilla Glass 5 à l’arrière est conçu dans un cadre en aluminium dans lequel prend place un écran de 6,4 pouces en définition Full HD+ (1080 x 2340 pixels) avec une densité de 402 ppp. Sous le capot, on trouve Android 9.0 (aujourd’hui Android 10.0 avec une MàJ), un SoC Snapdragon 710, un CPU Octa-core et un GPUAdreno 616.

L’ensemble est accompagné de 256 Go d’espace disque et épaulé par 8 Go de RAM — la plus haute des configurations. Le capteur dorsal offre une combinaison de 48 MP + 5 MP (profondeur), tandis qu’en façade la caméra pop-up offre 16 MP. L’ensemble fonctionne grâce à une batterie Li-Po de 3765 mAh compatible charge rapide 20W. À prix très attractif, le mobile est aujourd’hui proposé à 379€ sur Fnac au lieu de 449€.