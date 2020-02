Bon plan : Oppo A9 (2020) à 229 au lieu de 259€

Le smartphone milieu de gamme Oppo A9 est sorti il y a cinq mois seulement mais bénéficie déjà d'une remise de 30 euros sur Fnac.

Les smartphones Oppo se suivent et ne se ressemblent pas. Alors que le Oppo Reno était unique grâce à un appareil photo escamotable qui fait sa singularité et lui permet d’offrir un écran avec une couverture de 100%, sans poinçon ni encoche, le Oppo A9 commercialisé en septembre 2019 est doté d’un capteur photo-vidéo inséré dans une encoche en forme de goutte. Le téléphone de 195 grammes est moins haut de gamme sur le Reno, avec un cadre et l’arrière en plastique, tandis que l’avant est protégé par du Gorilla Glass 3. Sous l’écran de 6,5″ avec une définition de 720 x 1600 pixels se trouve un SoC Snapdragon 665 accompagné d’un processeur Octa-core et d’une puce graphique Adreno 610.

Un prix très contenu

L’ensemble est épaulé par 6 Go de RAM, et l’espace disque total se porte à 128 Go. Le Oppo A9 tourne sous Android 9.0 avec l’interface logicielle ColorOS 6.1. Il est doté d’un capteur avant de 16 MP et d’un quadruple capteur arrière de 48 (wide) + 8 (ultrawide) + 2 + 2 MP (profondeur). Le mobile est équipé d’une batterie Li-Po de 5000 mAh avec charge rapide 10W et charge inversée avec les appareils compatibles. Fnac offre une remise immédiate de 30 euros sur le mobile milieu de gamme.