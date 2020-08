Bon plan : l’offre 3 ans à -70 % de NordVPN disparaît bientôt

VPN. Vous avez probablement déjà vu passer ces trois lettres dans des publicités ou des articles sur le web, à la télévision ou dans des vidéos diverses. Mais qu'est-ce donc ? Explication. Et présentation d'une offre difficile à manquer, celle de NordVPN.

Un VPN (pour “Virtual Private Network”, “réseau privé virtuel”) est un système permettant de créer un lien direct entre des ordinateurs distants, qui isole leurs échanges du reste du trafic se déroulant sur des réseaux de télécommunication publics. On l’utilise notamment dans le télétravail ou dans le cadre du cloud computing. Mais il peut aussi être très utile au quotidien dans une utilisation purement privée. Présentation.

Un VPN, mais pour quoi faire ?

Un VPN dispose généralement aussi d’une passerelle. Celle-ci permet d’accéder à l’extérieur, ce qui permet de changer son adresse IP source apparente. De fait, l’identification et la localisation de l’ordinateur émetteur – en l’occurrence, le vôtre – sont plus difficiles pour le fournisseur de service. Plus difficiles, mais rarement impossibles. Et attention, si cela permet de vous “cacher”, et de vous offrir un certain anonymat, nombre de données peuvent encore être collectées.

Maintenant que l’on a fait le tour du fonctionnement général de ces réseaux privés virtuels, il est temps d’évoquer comment ces VPN peuvent vous être utile, à vous en tant que particulier, en tant que foyer, au quotidien. Le premier aspect, et non des moindres, est celui de la protection. En naviguant sur vos appareils avec un VPN activé, vous vous masquerez ainsi aux yeux du monde. Pour celles et ceux qui tiennent à rester protégé et à protéger leurs données, c’est important. Rester caché pour éviter les attaques, une technique éprouvée et qui fonctionne encore très bien aujourd’hui.

Pour se cacher, contourner les restrictions géographiques et faire des économies

En masquant son adresse IP source grâce à la passerelle, un VPN permet aussi de contourner les restrictions géographiques. Vous le savez très certainement, nombre de services web aujourd’hui mettent en place des restrictions géographiques. C’est le cas par exemple des plates-formes de streaming qui proposent des catalogues très différents selon que l’on habite en France ou aux États-Unis ou encore au Japon. Cette notion de résidence est uniquement basée sur l’adresse IP de l’utilisateur. Avec un VPN qui aurait un serveur aux États-Unis, vous ferez croire au service en question que vous résidez aux États-Unis, et vous profiterez du catalogue américain. Très, très pratique !

Le masque de l’adresse IP se révèle aussi fort utile pour vos achats. Les sites de e-commerce ont pris pour habitude de faire énormément fluctuer leurs prix. Et ceux-ci prennent en compte de très nombreux facteurs, y compris la localisation de l’utilisateur. Si vous avez l’habitude de prendre l’avion, par exemple, vous savez certainement que jouer sur la localisation, sur le jour de la semaine voire même l’heure de la réservation vous proposera des tarifs différents. Il en va de même selon la résidence du client. Essayez de réserver un vol sans VPN et avec un VPN via un serveur en Allemagne, par exemple, et vous verrez la différence.

Lequel choisir ?

Protection durant vos séances de surf, contournement des restrictions géographiques, économies, les avantages sont nombreux. Et l’offre est aujourd’hui elle aussi très variée. Quel VPN choisir ? Que faut-il rechercher ? Quels sont les tarifs de ce genre de service ?

NordVPN ! et voici pourquoi !

NordVPN est un acteur incontournable du marché avec aujourd’hui plus de 12 millions d’utilisateurs dans le monde et plus de 5 500 serveurs dans 60 pays. Compatible avec la plupart des plates-formes existantes – Windows, MacOS, Linux, Android, iOS -, le VPN NordVPN vous offrira une bande-passante illimitée sur un maximum de 6 appareils en simultané sur un même compte. À vous les catalogues américains – ou japonais et coréens, si vous préférez les manga et manhwa – de Netflix, à vous les programmes TV français lorsque vous voyagez à l’étranger. Les avantages sont nombreux.

