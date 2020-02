Bon plan : l’iPhone 7 à 379 euros

Le flagship 2016 d'Apple n'a pas pris une ride : l'iPhone 7 neuf est vendu 379€ sur Fnac, autant en profiter tant que ça dure.

Les derniers smartphones à la mode qui se vantent de performances folles, ce n’est pas votre truc ? Vous recherchez un mobile premium sans casser la tirelire ? L’iPhone 7 en coloris noir, or, rose et argent est disponible à 379€ chez Fnac.

La qualité Apple, sans le prix fort

L’iPhone 7 est le premier appareil mobile d’Apple à bénéficier de la certification IP67, signifiant qu’il est à la fois résistant à l’eau et à la poussière. Lancé sous iOS 10, le téléphone vendu chez Fnac peut être mis à jour vers iOS 13.3, la dernière version du système d’exploitation d’Apple. Le terminal est doté d’un bouton Home retravaillé en profondeur, désormais en mesure de gérer les retour haptiques permettant des actions inédites à la façon de celles réalisées sur un trackpad de MacBook.

L’iPhone 7 intègre un processeur A10 Fusion, un coprocesseur de mouvement M10 et 2 GB de RAM. L’iPhone 7 Plus a droit à un écran IPS de 4,7 pouces à la résolution de 750 x 1334 pixels avec une densité de 326 pixels par pouces (ppp). Il fonctionne grâce à une batterie Li-Ion 1960 mAh. La prise jack, objet de nombreuses spéculations, a été remplacée par une prise Lightning propriétaire — plus rapide pour le transfert de données, et réversible. De ce fait, les iPhone 7 sont livrés avec des écouteurs EarPods ayant hérité de la connectique appropriée. Apple n’a pas oublié la partie photo et l’on trouve un capteur au dos (12 mégapixels à ouverture à f/1,8, accompagné d’un flash Quad-LED et du support HDR) et un en façade (7 MP, f/2.2).