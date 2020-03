Bon plan : les écouteurs true wireless Redmi Airdots à 15€

Les écouteurs sans fil les plus accessibles du marché sont disponibles à 15 euros seulement sur Cdiscount.

Xiaomi n’a pas pour habitude de pratiquer des prix inaccessibles, bien au contraire. Le fabricant s’est fait un nom en proposant des smartphones à des tarifs défiant toute concurrence et après avoir remporté un franc succès dans ce domaine, exporte son savoir-faire dans d’autres secteurs. L’audio est le premier à en profiter, et c’est tant mieux. Alors que de plus en plus de fabricants optent pour un design à la Apple Earpods, Xiaomi a choisi de rester sur de écouteurs intra-auculaires à l’encombrement minimal.

Des écouteurs 100% sans fil à prix cassé

Les Redmi Airdots sont des écouteurs 100% wireless avec une batterie offrant 4 heures d’autonomie. Le boîtier de recharge fourni avec permet de profiter de deux recharges supplémentaires de 4 heures, soit un total de 12 heures d’écoute. La connexion entre les écouteurs et votre périphérique se fait via le Bluetooth 5.0, dernière version en date du protocole sans fil. Les écouteurs pèsent 8 grammes chacun et ne sont pas plus grands qu’une phalange. À ce tarif, difficile de faire mieux.