Bon plan : l’écran gaming Asus ROG PG279Q 27” WQHD à 683€

Moniteur de choix depuis 2015, le moniteur gaming ROG PG279Q a peu de concurrent malgré les années. Il est propose à 683 au lieu de 899€ sur Amazon, de quoi passer à l'étape au-dessus pour les gamers les plus exigeants.

Un PC avec une fiche technique qui durera quelques années peut passer la barre des 1 000€, alors autant choisir judicieusement son écran pour profiter de son temps assis devant. Parmi la pléthore d’options offertes, le Asus ROG Swift PG279Q lancé en 2015 reste une des meilleures options, et son prix encore élevé souligne sa popularité encore actuelle.

Un excellent moniteur gaming

Lorsqu’il est sorti en rayons il y a quelques années, l’écran faisait déjà beaucoup parler de lui. Le site TFT Central, spécialisé dans l’analyse critique des moniteurs PC, s’est empressé de publier un compte-rendu pour révéler à tous les impatients s’il était à la hauteur des espérances. Dans sa conclusion, le site anglais déclare avoir “trouvé [son] nouvel écran de jeu de référence”. Déjà pourvu d’une fiche technique convaincante (des temps de réponse très rapides pour un panneau IPS, une prise en charge de la fréquence de rafraîchissement native de 144 Hz, pas de lag, support de Nvidia G-sync) il offre en pratique une excellente expérience de jeu.

En plus des performances de jeu, la calibration d’usine est optimale (TFT Central met à disposition un fichier de correction au format .icc pour les plus capricieux), le contraste, le rétroéclairage sans scintillement et la conception sont de très haute volée. Successeur du PG278Q, il s’améliore notamment grâce à une nouvelle entrée HDMI et la compatibilité avec Gsync v2. Le panneau IPS offre de meilleures performances et peut être utilisé pour d’autres tâches que le gaming, alors que précédemment la dalle TN n’était pas aussi versatile. Certes, il est cher, mais il en vaut la peine.

Sur Amazon, en plus d’une réduction de 155€, un coupon supplémentaire de 61€ est déduit et appliqué dans le panier, pour une remise finale de 216 euros.