Bon plan : le PC 2-en-1 Microsoft Surface Pro X à -20%

La Surface Pro X, tablette hybride dernier-cri de Microsoft, n'est pas souvent en soldes et si vous aviez l'œil dessus, c'est le moment d'en profiter.

Les PC hybrides Microsoft Surface Pro ont reçu de très bonnes critiques génération après génération. La Surface Pro X, dernière itération et résolument haut de gamme, conserve le design 2-en-1 qui permet de l’utiliser à la fois comme une tablette, et comme un ordinateur classique grâce au clavier (et à la puissance) fournis. Ce modèle est équipé d’un processeur Microsoft SQ1 qui prend place sou son écran 13″ Pixelsense d’une résolution de 2880 x 1920 pixels. Ses bordures ultra-fines permettent de disposer d’un espace de travail encore plus important.

Autonomie, puissance, vélocité : elle a tout pour elle

Plus compacte que les autres, elle affiche une épaisseur de seulement 7 mm, avec son châssis en aluminium noir, ce qui ne l’empêche pas d’embarquer un SSD de 128 Go et 8 Go de RAM qui lui assurent une réactivité à toute épreuve, même dans le temps — là où les disques durs péchaient beaucoup. La Surface Pro X offre une autonomie remarquable de 13 heures et la fonction Instant On, qui le rend disponible instantanément, permet de profiter de chaque seconde. Tous les modèles de la tablette hybride sont “toutes options”, bénéficiant à la fois d’une connectivité LTE Advanced Pro (4G+) via carte nano-SIM ou eSIM et du Wi-Fi. Côté connectivité, ses deux ports USB-C et son port Surface Connect permettent de connecter tous vos périphériques et transférez facilement vos fichiers.

D’autres options plus musclées à -20%

Outre le modèle standard, les versions plus performantes ou simplement plus spacieuses de la Microsoft Surface Pro X sont aussi au rendez-vous des soldes.