Bon plan : le OnePlus 7 Pro (128 Go/RAM 6 Go) à 599€

La bête de course qu'est le OnePlus 7 Pro profite d'une remise de 110 euros chez Fnac, faisant tomber son prix juste en-dessous des 600 euros. Un tarif défiant toute concurrence représentée par les ténors du milieu (Apple, Samsung,…).

Les smartphones de OnePlus sont des machines qui ne font aucun sacrifice sur la fiche technique, mais qui proposent malgré tout des tarifs attractifs. Le OnePlus 7 Pro en est l’exemple parfait. Présentant un écran Fluid AMOLED de 6,67 pouces avec une densité de 516 ppp et une résolution de 1440 x 3120 pixels en ratio 19.5:9 protégé par du verre Gorilla Glass 5, il bénéficie de la grande gamme dynamique HDR10+ et d’une fréquence de rafraichissement de 90 Hz. Sous le capot, on trouve un SoC Snapdragon 855 dernier-cri, un processeur octa-core et une puce graphique Adreno 640. La version en promotion aujourd’hui possède 128 Go de stockage (UFS 3.0) et 6 Go de RAM.

Une bête de course à prix cassé

Le smartphone fonctionne grâce à Android 9.0 (Pie) avec l’interface logicielle OxygenOS 10 et une batterie Li-Po de 4000 mAh compatible recharge rapide 30W (Warp Charge). Outre l’excellent triple capteur principal (48 MP + 8 MP + 16 MP) combinant capteur large, téléobjectif avec zoom 3x et capteur grand-angle, le OnePlus 7 Pro a un petit secret : un capteur “pop-up” motorisé de 16 MP en façade qui surgit du haut du téléphone, permettant d’avoir un écran sans poinçon, ni trou ni encoche. La bête de course qu’est le mobile réalise un score de 364025 sur la v7 d’AnTuTu. Le capteur principal obtenait la note de 114 sur DxO tandis que le capteur avant la note de 86, les plaçant dans l’excellence.