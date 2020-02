Bon plan : le casque Sony WH-1000XM3 sans fil à réduction de bruit en promo

Pour profiter de votre musique sans être dérangé par le bruit environnant, le Sony WH-1000XM3 est l'une des meilleures solutions. Il profite d'une remise immédiate de 70 euros chez Fnac.

Avec un casque offrant une bonne réduction de bruit, on redécouvre le monde. On redécouvre aussi sa musique. Et l’on profite d’être totalement déconnecté de son environnement extérieur. C’est un luxe extrêmement appréciable. Difficile de s’en passer une fois que l’on y a goûté. Si vous cherchez un casque capable de vous offrir cette magie, craquez donc pour le Sony WH-1000XM3.

Une remise inédite de 20%

Le Sony WH-1000XM3 est un casque Bluetooth à réduction de bruit. La meilleure réduction de bruit du marché, selon une étude publique menée par Sony. L’appareil offre jusqu’à 30 heures d’autonomie avec la fonction de réduction de bruit activée. De quoi même vous permettre d’oublier de passer par la case recharge durant vos longues sessions d’écoute.

Avec sa charge rapide – 8 heures de lecture en seulement 15 minutes, ce casque circumaural propose nombre de fonctionnalités très intéressantes : contrôle facile de la lecture par simple contact sur l’oreillette, Quick Attention – qui permet de réduire instantanément le volume de la musique pour suivre une conversation – ou encore les assistants vocaux numériques Amazon Alexa et Google Assistant intégrés.

Amazon Alexa et Google Assistant dans les oreilles

Très bien accueilli par les critiques, le casque Sony WH-1000XM3 est actuellement proposé au tarif réduit 279€, au lieu de 349€ habituellement, soit une remise de 20%. À noter, dans la boîte, vous retrouverez un câble USB Type-C, un câble jack d’environ 1,2 m, un étui de transport ainsi qu’un adaptateur de fiche pour utilisation en vol. Il est disponible en noir ou en argent, selon les goûts.