Bon plan : le casque sans fil Marshall Monitor à 129€ au lieu de 199 chez Fnac

Une grosse autonomie, un design intemporel et un prix en chute libre font du casque sans fil Marshall Monitor un bon plan à saisir immédiatement.

Les casques Marshall sont apparus sur bien des têtes en l’espace de quelques années, la réputation de l’illustre fabricant d’amplis les précédant. Côté prix, si le Marshall Monitor était coûteux au lancement sans pour autant rentrer dans la catégorie haute-fidélité, il avait des atouts indéniables. Aujourd’hui il efface son plus gros défaut grâce à une baisse de prix de 70€ chez Fnac.

Une grosse autonomie

L’avantage principal du casque Marshall Monitor est son autonomie mesurée à 30 heures en sans-fil, une belle performance quand on sait que l’autonomie moyenne d’une enceinte portable tourne autour de 15 heures et qu’il en va de même, souvent à peine plus, pour les casques. Le casque est assez lourd en soit, avec 570 g sur la balance sans câble. Ce dernier est équipé d’un kit mains-libres pour répondre aux appels sans retirer le casque.

Un casque robuste

Qui dit “sans-fil” dit “commande sans-fil” et donc, forcément, le casque dispose d’un bouton de commande pour effectuer différentes actions : déclencher l’appairage Bluetooth d’un appareil, avancer/reculer dans la lecture d’un morceau et des pistes d’un album, jouer et mettre en pause la musique, changer le volume et finalement, décrocher et raccrocher un appel. Robuste, pliable et isolant, le design du casque évoque l’esprit des amplis Marshall vintage en vinyle noir.

Un son selon vos goûts

Côté son, il dispose de deux drivers de 40 mm à distorsion faible et du système F.T.F., situé derrière les coussinets amovibles. Selon la musique que vous jouez, vous pouvez au choix le conservez pour un son chaleureux et décontracté ou le retirer pour profiter d’aigus cristallins, en ôtant les inserts F.T.F. La conception over-ear du Marshall Monitor couvre toute l’oreille pour une meilleure isolation. Le Monitor est doté d’une pochette de transport en toile pour un rangement facile et d’accessoires (double prise 3,5 mm, adaptateur audio jack 6,35mm).