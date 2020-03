Bon plan : le casque gaming sans fil Logitech G Pro à -30%

Vous recherchez un casque gaming sans fil fiable, confortable et conçu pour durer qui ne soit pas trop cher ? Le Logitech G Pro passe à 69€ sur Fnac. Livraison gratuite.

En même temps que la souris sans fil pour gamer Logitech G PRO, le fabricant suisse a dévoilé un casque sans fil, au design ultra-sobre, paré tout de noir, et qui capitalise sur toutes les technologies qu’il a jusqu’alors développé. Le casque Logitech G PRO a de plus été réalisé en étroite collaboration avec de nombreux joueurs professionnels sur divers genres de jeux, notamment avec un gros travail sur la spatialisation du son, afin de situer au mieux les actions (pas, coups de feu, etc.). Les gamers ayant la tendance à travailler en équipe, le casque bénéficie évidemment d’un micro pour échanger avec une grande clarté. Celui-ci est détachable et offre une réponse en fréquence large, un rapport signal/bruit amélioré et une sensibilité élevée, tandis que le filtre anti-bruit et le pare-vent intégrés bloquent les bruits indésirables.

Du confort et de la performance

Conçu pour durer, la partie extensible de l’arceau est composé d’aluminium et d’un bandeau en acier. Le confort étant primordial, notamment lors de longues sessions de jeu, les oreillettes en mousse à mémoire de forme avec un similicuir antibruit passif sont douces. Associé à la souris sans fil, ce casque de 320 grammes en fait un combo très efficace, et la promotion de Fnac permet de l’obtenir en neuf pour bien moins cher qu’à l’accoutumée.