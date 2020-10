Prime Day Amazon : le casque Bose SoundLink II à 119€ au lieu de 229€

Accessible et sans fioritures, le Bose SoundLink II est tourné vers la performance et offre un rapport qualité-prix très intéressant.

Le casque Bluetooth Bose SoundLink II circum-aural est devenu une référence de portabilité et de légèreté. Il s’affiche avec 110,95 € de réduction sur Amazon.

Jusqu’à 15 heures d’écoute sans fil

Bose ne s’est pas seulement imposé comme référence de la réduction de bruit, grâce au QC 35 notamment et au nouvel Headphones 700, le constructeur reste aussi une référence du sans fil et de la portabilité. Le Bose SoundLink II est un casque léger avec seulement 161 grammes sur la balance, qui est doté d’un arceau pliable et de coussinets confortables (et changeables). Il est fourni avec un étui compact assorti pour le rangement et le transport.

Le SoundLink II est conçu avec des matériaux résistants aux chocs, en nylon renforcé à la fibre de verre et en acier inoxydable résistant à la corrosion. Accompagné de ses commandes tactiles intuitives pour contrôler facilement vos appels et vos musiques ainsi que ses deux microphones avec réduction de bruit pour un son limpide, il dispose également d’une fonction permettant la connexion simultanée de deux appareils Bluetooth, afin d’opérer un basculement optimal entre les deux — si vous regardez une vidéo sur votre ordinateur et répondez à votre téléphone la seconde d’après, c’est bien pratiaue.

Il garantie une écoute jusqu’à 15h en utilisation et une charge rapide de 15 min permet une utilisation d’au moins 2h, grâce à la batterie lithium-ion rechargeable. Le rechargement complet via câble USB fourni se fait en 3 heures.