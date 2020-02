Bon plan : le casque Beats Solo 3 Wireless à -47%

Casque Bluetooth rechargeable disposant d’une autonomie de 40 heures, le Beats Solo 3 Wireless est bradé presque à moitié prix sur Fnac.

Le casque audio Beats Solo 3 Wireless est un casque Bluetooth rechargeable disposant d’une autonomie de 40 heures garantissant de longues sessions d’écoute. Si vous êtes constamment en déplacement et cherchez une option durable, le casque est à même de répondre à vos besoins.

Une autonomie record

Rare sont les casques à pouvoir atteindre l’endurance exceptionnelle de 40 heures d’autonomie. Apple a donc fait un petit miracle en travaillant sur la version 3 du Beats Solo. Lorsqu’une charge est nécessaire, un voyant présent sur le casque permet d’être avertit. En cas de batterie faible, la fonction de charge rapide Fast Fuel permet de recharger en seulement 5 min votre casque pour profiter d’environ 3 heures d’écoute supplémentaires.

Pliable et réglable, l’arceau est également confortable et embarque des oreillettes pour de longues sessions d’écoute sans fatigue. La télécommande intégrée aux écouteurs contrôle les différents réglages que vous souhaitez effectuer et grâce au microphone, vous prendrez vos appels en gardant les mains libres. La puce W1 d’Apple embarquée assure quant à elle une communication fluide et sans accroche entre les produits de la marque à la pomme et le casque. Prenez vos appels, contrôlez votre musique et activez Siri avec les commandes sur écouteur, afin d’avoir une totale liberté de mouvements.